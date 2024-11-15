周玉蔻狂蹭「紅三代」 拖總統賴清德下水：攀一下關係

周玉蔻得知薄瓜瓜將成台灣女婿忙攀關係。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國前重慶市委書記薄熙來曾一度被視為中國國家主席習近平最大競爭者之一，今（15）傳出薄熙來的兒子「紅三代」薄瓜瓜將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文正孫女，做好準備當個「台灣女婿」。消息一出，資深媒體人周玉蔻立刻上前蹭熱度，在社群發文「攀｣一下，並自豪薄瓜瓜是她學弟。

周玉蔻文中寫道：「薄瓜瓜是我哈佛大學甘迺迪政府學院的小學弟耶。」自己去攀關係就算了，還拉著總統賴清德下水「哈佛大學的關係算起來，薄瓜瓜也是獲有哈佛公衛碩士的賴清德總統的學弟」。

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薄熙來（右）與薄瓜瓜父子。（路透）

薄瓜瓜很早就到英國讀書。還是牛津大學哲學、政治學、經濟學以及哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士，最高學歷則是哥倫比亞大學法學院法律博士。

就在周玉蔻嗨喊學弟的時候，網友在她發文底下留言：「萬安也是宜蘭女婿」，周玉蔻看到留言回覆：「提他幹嘛。討厭，他又不是哈佛大學的」。

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