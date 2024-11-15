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娛樂 最新消息

（影）蔡康永認出櫃「沒資格獲讚」！高中被逼相親 曝1事讓爸沒面子

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蔡康永日前登上YouTuber理科太太的節目，大聊親子關係，他坦言自己在2001年被李敖公開逼出櫃時，父母都已經過世，所以並沒有家人的壓力，也沒受到外界輿論影響。他也自爆，從高中開始就被媽媽安排相親，有趣的是，2人最後變成好友。

蔡康永。（翻攝自YT）蔡康永。（翻攝自YT）

蔡康永回憶與父母的關係，由於自己算是父母老來得子，因此家人對他極為寵愛，即使不認同他的選擇，也不會與他爭執。像是自己出國讀書時選了電影製作，讓父親頗為錯愕，雖然沒有加以阻止，但每當在外提到自己時，父親都含糊其詞，不願明說兒子的科系，這讓他自認「讓爸爸很沒面子」。

蔡康永也提到，他的母親在自己高中時就安排相親，直到有一次他與對象攤牌「受不了演戲」時，不料對方有著相同的感覺，2人還因此成了好朋友。而他的媽媽在他讀大學時離世，這股因為相親而帶來的壓力就自然而然地消失。他認為，自己避開了「父母跟小孩中間很容易起衝突的階段」。

蔡康永進一步說，當年他公開出櫃時被大眾稱讚「做自己」、「很有勇氣」，事實上，他認為自己「沒有資格接受這份稱讚」，因為當時父母都已離世，他已沒有家庭方面的壓力，「我不知道我能否鼓勵他人這麼做，因為很多人是在父母健在時就要出櫃，最大難關就是如何不造成父母產生『沒把小孩養好』的感覺」。

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