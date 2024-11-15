和老公吵到要離婚還需要親密安慰？隋棠「5字」給正確解答

王陽明（左）搭檔隋棠在《太太太厲害》飾演特務夫妻。（鹿路電影提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王陽明搭檔隋棠演出影集《太太太厲害》，2人劇中飾演特務夫妻，為女兒犧牲夢想瀕臨離婚，有場激烈爭吵的戲拍完後，他們開玩笑討論到底吵架後老公該不該比較親密地安慰老婆，隋棠給出正確答案：「這部戲所有老公都一定要看，抱緊就對了！」

他們再度合作，隋棠說自己和王陽明默契非常好，「這次合作因為角色是特務，我們同時身為父母，所以拍攝的過程中常常一起花時間討論和溝通對角色的想法，比方說彼此的角色在對劇本中某些事件的反應與合理性等等，都希望能讓角色更生動和完整。」

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周采詩（右）和隋棠合作《太太太厲害》，成了小迷妹。（鹿路電影提供）

此外，提到跟隋棠合作的心情，周采詩跟曾沛慈都難掩興奮，曾沛慈多次表達這次能參與拍攝影集《太太太厲害》是圓夢之旅，她接著表示：「我每次都會偷偷看棠棠姐梳化，因為真的就像是仙女下凡，就是覺得這個人真的好優雅好美喔，而且有時候還會看傻，印象很深的是我們晚上在台東小鎮拍攝，棠棠姐的打戲很多，但她一遍一遍來、一遍一遍對，一句怨言或喊累都沒有，我內心對她默默豎起超大拇指。」

周采詩也分享：「棠棠姐是我們『地表最強媽媽特務團』的女神，在現場整個人都在發光，面對工作也是很認真，很有想法又細心溫柔。」感受到三個地方特務媽媽的深厚情誼。《太太太厲害》每週六20：00在愛奇藝國際版播出，每週日20：00在八大戲劇台播出。

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