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娛樂 最新消息

小S大女兒留美2個月不藏了！「海邊辣曬翹臀」網看呆

Elly赴美留學已經約2個多月。（翻攝自IG）Elly赴美留學已經約2個多月。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「小S」徐熙娣與老公許雅鈞與有3個寶貝女兒，其中大女兒「Elly」許曦文飛往美國南加州大學（USC）求學，留美短短2個月就分享了不少美照，日前在社群再度上傳一系列海邊辣照，絕佳身材令網友驚豔。

Elly在海邊辣曬好身材。（翻攝自IG）Elly在海邊辣曬好身材。（翻攝自IG）

Elly日前在IG分享多張在海邊拍下的美照，可見她放下一頭及胸長髮，將墨鏡拉到頭上，臉上帶著淡淡的妝容，身穿白色細肩短版背心，露出絕美肩線及纖細小蠻腰，腹肌線條一覽無遺，下半身則搭配同款超短褲，貼身設計讓渾圓翹臀曲線全被看光，一雙筆直美腿讓人難以移開目光，整體身材比例無懈可擊。

貼文曝光後立即吸引網友按讚朝聖，粉絲瘋狂湧入誇讚「好漂亮」、「好美」、「仙女」、「真的太美啦」、「好漂亮，尤其最後一張」，就連妹妹Lily都忍不住轉發貼文喊「Who's this beauty？OMG（這位美女是誰？我的天哪）」。

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