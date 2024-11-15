法拉利HP車隊攜手《神鬼戰士 II》！影迷體驗再升級

法拉利HP車隊車手夏爾勒克萊爾（左起）、卡洛斯塞恩斯和男主角保羅麥斯卡（中）一同出席《神鬼戰士II》倫敦首映會。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕史詩經典續作《神鬼戰士 II》已於全台上映，發行該片的派拉蒙影業特地和法拉利HP車隊合作，結合全球兩大影視與賽車界品牌，向一個充滿野心、韌性與傳承的偉大故事致敬。

此次合作的核心在於這兩大品牌對於傳承的共同堅持以及對卓越成就與創新進取的無限追求，同時勇敢探索全新及令人興奮的領域。法拉利HP車隊車手夏爾勒克萊爾和卡洛斯塞恩斯更穿著由法拉利創意總監洛可伊亞諾為他們量身訂製的禮服，出席在倫敦舉辦的《神鬼戰士 II》全球皇家首映會，為電影首映會增添賽車運動的激昂氣息。

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保羅麥斯卡盛裝出席《神鬼戰士II》倫敦首映。（UIP提供）

這次獨家合作也將延伸至數位平台與電視頻道，在拉斯維加斯大獎賽中展現專屬內容和法拉利賽車彩繪，讓影迷體驗由派拉蒙影業與法拉利HP車隊共同創造，結合電影敘事和極速賽車的沉浸式刺激快感。

派拉蒙影業全球行銷與發行總裁馬克溫斯托克說：「《神鬼戰士 II》為觀眾帶來史詩般的觀影體驗，這部電影龐大的規模和宏偉的場面無以倫比，因此，我們和賽車界最具代表性的品牌法拉利攜手合作再合適不過了。我們與法拉利的共同合作將創造一場獨特的娛樂體驗，展現我們共同追求卓越成就的傳承與創新精神。」

保羅麥斯卡在《神鬼戰士II》倫敦首映跟粉絲玩自拍。（UIP提供）

法拉利首席賽車營收官羅倫佐吉奧蓋蒂補充說：「我們很興奮能夠與派拉蒙影業共同慶祝《神鬼戰士 II》隆重獻映，這部電影的名字在電影界就像法拉利HP車隊在賽車界一樣舉世聞名。《神鬼戰士 II》一片的主要演員將穿著法拉利系列服飾，並以為他們量身打造的造型，加入我們在拉斯維加斯大獎賽的現場活動，將法拉利生活時尚品牌推向舞台中央，呈現結合電影與賽車運動的獨特魅力。」

《神鬼戰士II》描述述男主角盧賽斯小時候親眼目睹備受人民愛戴的英雄麥希穆斯被他的舅舅殺害多年以後，如今他的家園更被暴虐無道的皇帝以鐵腕作風征服並且統治，盧賽斯被迫進入競技場。他的心中燃起熊熊怒火，羅馬帝國的未來則岌岌可危，而盧賽斯就必須回顧他的過去，從中尋找力量和榮譽，讓羅馬人民重返榮耀。電影全台上映中。

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