戴佩妮怎麼了！布達佩斯發生意外房門遭鎖 等待救援

〔記者陽昕翰／台北報導〕戴佩妮橫跨台北、布達佩斯拍攝新歌《雙生火焰》雙版本MV，她在布達佩斯拍攝時發生意外插曲，原來她用門鏈卡住下榻飯店的房門，打算靠著連結的同仁房間進出，未料安全機制啟動導致連通房門無法從另一側開啟，只能在走廊席地而坐等待救援，最後破壞門鏈才解決。

戴佩妮首度嘗試戲中戲表演。（妮樂佛提供）

導演透過魔幻寫實手法，以劇場式舞台概念呈現情感糾葛，莫蘭迪藍療癒篇搶先釋出，畫面多數是於台北北海岸取景。

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為了讓團隊捕捉絕美畫面，戴佩妮數度入水憋氣，晚間拍攝時被煙霧機的煙霧嗆到眼睛、喉嚨，又因為漲潮，不得不搶時間快速撤離，避免劇組被潮水追上，過程中盡顯雙生火焰的靜謐與堅韌。

戴佩妮拍攝新歌《雙生火焰》MV。（妮樂佛提供）

至於深斐烈紅暗夜篇，有更多布達佩斯的壯麗場景，只見戴佩妮穿梭於當地的古建築遺址之中，融入各種情緒相符的舞蹈與肢體動作，與充滿歷史印記的遺址相互融合，她更首度嘗試戲中戲表演，MV預計在16日上線。

戴佩妮挑戰戲中戲。（妮樂佛提供）

除了推出概念專輯，戴佩妮明年3月22日將在台北小巨蛋舉辦「雙生火焰演唱會」，對於票房開出紅盤，她感動表示：「賣出9成，雖然不是秒殺，但真的已經很滿足，面對票房本來就是平常心、盡全力，真的很謝謝每一位一路相伴的朋友。」

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