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嫁秦昊9年爆婚變？伊能靜突脫口認「想去離婚節目」

伊能靜（右）和秦昊結婚多年，感情甜蜜。（資料照）伊能靜（右）和秦昊結婚多年，感情甜蜜。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年56歲的伊能靜在2015年與中國男星秦昊二婚，婚後育有1女小米粒，感情生活甜蜜。不過，近日伊能靜在節目中卻突然脫口想上離婚綜藝，嚇壞現場所有人。

伊能靜近期在中國實境秀節目《我們戀愛吧6》擔任常駐觀察嘉賓，最新一集中，幾位素人一起開著露營車去旅遊，風景相當優美，讓另一位觀察嘉賓楊迪忍不住開口，「上一次看見這樣的露營車旅遊，是在另一檔離婚綜藝節目」，沒想到伊能靜隨即脫口表示「我好想去那個節目喔」，瞬間讓全場來賓震驚，因為會參加離婚實境秀節目，通常是感情出現危機或是已經分開的夫妻，不過伊能靜馬上解釋是「想參觀人家離婚」，這才讓其他人鬆了一口氣。

伊能靜突脫口想參觀別人離婚。（翻攝自微博）伊能靜突脫口想參觀別人離婚。（翻攝自微博）

事實上，伊能靜與秦昊結婚9年感情依舊甜蜜，但伊能靜的思想開放、自由，她曾在直播中坦言，沒有跟秦昊白頭偕老的想法，「我跟他也沒有那種什麼一定要怎麼樣鎖死一輩子的想法。因為現在的我想活在當下，然後把當下這個自己做好，不斷成為發光的自己這件事情是更重要的。」令外界一度猜測兩人婚姻出了問題。

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