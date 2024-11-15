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娛樂 最新消息

Gino跳槽三立「卻消失本土劇1年」！孫德榮再懺悔：他得罪人也不清楚

〔記者蕭方綺／台北報導〕Gino從民視跳槽到三立拍八點檔，但去年拍《天道》時惹怒高層，從去年10月就消失在螢幕前，已一年沒戲拍，和他情同父子的孫德榮雖宣布解除經紀約，但他不忘幫Gino向三立長官求情，希望對方再給Gino一次機會，孫德榮今再度替Gino發聲，表示：「希望我的懺悔文可以讓他（Gino）再起步」。

孫德榮（右）和Gino情同父子。（資料照，記者宋志雄攝）孫德榮（右）和Gino情同父子。（資料照，記者宋志雄攝）

孫德榮日前在「懺悔文」中自認「子不教父之過」，向過往得罪的人道歉，包括三立工程部副總龔美富道歉，替Gino求情，希望能再給他一次機會。他說自己半退休以來，對喜歡藝人的幫助根本就是當義工，所有抽成都給他的經紀人，演藝圈看似簡單愉快，其實任何合作或其中有很多方方面面，和人與人交往的眉角，強調他站在長輩的立場，大可不必對相關人員發表懺悔文，而他只是希望長輩再給Gino一次機會。

接著，他認為Gino是個一條腸子通道底的人，有時無形得罪人他也不是太清楚，孫德榮坦言Gino曾是他的孩子，一定要幫他圓滿的處理以前的誤解，「希望我的懺悔文可以讓他再起步，並希望有能一位了解他的人，為他處理未來邁向成功的契機」。

孫德榮強調雖然和Gino沒有合作，但交情依舊存在，「我是一個念舊的人，不要再怪三立的長官，因事必有因，絕對不是你們想像的到的，我們慢慢地希望這些疙瘩，可以盡速回歸自然」。

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