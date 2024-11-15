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BBC紀錄片取景台灣！《亞洲》美麗寶島動物讓全世界看見

台北101入鏡《亞洲》。（BBC Earth提供）台北101入鏡《亞洲》。（BBC Earth提供）

〔記者許世穎／台北報導〕全球最具指標性的自然生態紀錄片品牌BBC Earth推出年度旗艦鉅獻《亞洲》， BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林日前訪台出席記者會，受訪時提到來台取景，除了大讚台灣是一個美麗的地方，更透露與台灣團隊和人才合作非常愉快，而且他的博士學位研究就是台灣的山羌，「很期待讓全世界看見台灣精采的野生動物！」

BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林為年度旗艦鉅獻《亞洲》訪台出席記者會。（BBC提供）BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林為年度旗艦鉅獻《亞洲》訪台出席記者會。（BBC提供）

BBC製作野生動物或生態紀錄片已經有70年的歷史，喬尼本身在亞洲拍片也超過25年，他表示在英國很少有機會看到台灣的野生動物，沒有因為台灣只是個小島就被排除在外，「台灣的動物故事很少被大家瞭解，我們剛好有認識台灣當地的工作人員，他會跟我們分享很多精采的故事，也與台灣生物學家合作，在7集的節目中可以看到幾十分鐘的台灣故事是很不錯的。」

喬尼基林大讚台灣是一個美麗的地方，更透露自己的博士學位研究就是台灣的山羌。（BBC提供）喬尼基林大讚台灣是一個美麗的地方，更透露自己的博士學位研究就是台灣的山羌。（BBC提供）

至於拍攝了哪些台灣動物，喬尼透露像是第5集「擁擠的大陸」中，他們為了拍攝台北的大赤鼯鼠，花了一年時間來做準備；還有同一集中拍攝了獨角仙，「城市中的白蠟樹吸引了獨角仙進入城市。」另外第4集「交錯的世界」也拍攝了台灣的黃腳虎頭蜂、蜜蜂跟蜂鷹生態。

《亞洲》記錄到大赤鼯鼠每晚滑翔約150公尺，前往辛亥國小對面森林覓食，正好飛身在學校招生看板前。（BBC Earth提供）《亞洲》記錄到大赤鼯鼠每晚滑翔約150公尺，前往辛亥國小對面森林覓食，正好飛身在學校招生看板前。（BBC Earth提供）

提到亞洲，喬尼表示自己很喜歡亞洲有世界最高的山、最熱的沙漠、最深的湖，「亞洲不僅什麼都是『最』，我們也拍到很多前所未見的動物行為，這對科學界來說意義非常重大。」除了希望帶來娛樂與啟發，更希望讓更多人能愛上自然界。

從事自然生態紀錄片工作多年，喬尼說自己對動物行為有非常多的熱情和好奇，總是在想接下來到底還可以拍什麼，「在亞洲有百萬種物種，有許多動物有趣的行為可以來拍攝紀錄，有很多行為都是人類可以認同的，例如牠們也有家庭要照顧，會求偶、有友誼也會互相欺騙，其實跟人很像，只是更有趣更精采。」

《亞洲》拍攝到台灣雄性獨角仙在城市的樹上爭鬥，試圖將對手從樹幹上扔下。（BBC提供）《亞洲》拍攝到台灣雄性獨角仙在城市的樹上爭鬥，試圖將對手從樹幹上扔下。（BBC提供）

先前《亞洲》前導預告曝光，背景音樂搭配全球超人氣韓團SEVENTEEN演唱的原創歌曲《See the world》，喬尼不諱言就是希望更多年輕人能因此產生好奇，「我們希望藉由與受歡迎的韓團合作，吸引年輕人、讓他們願意來了解自然界。」更說除了因為同時SEVENTEEN是UNESCO聯合國教科文組織的青年親善大使，「去年他們唱片的銷售量比泰勒絲還多！」

喬尼基林希望藉由《亞洲》分享精采的台灣動物故事。（BBC提供）喬尼基林希望藉由《亞洲》分享精采的台灣動物故事。（BBC提供）

《亞洲》將於本週日（17日）起每週日晚間7點55分在BBC Earth頻道播出，首週連播兩集，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo上架。

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