鼓鼓帶頭種1200棵樹守護海岸線 曝疫情期間練就技能

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯日前擔任汽車品牌植樹大使，帶領歌迷一同種下近1200棵的樹苗，本來鼓鼓想帶著患有阿茲海默症的媽媽一起種下2人的紀念樹，可惜因為活動改期無法同行，對此鼓鼓笑說：「我的樹就是她的樹」，並和歌迷相約明年一起重回舊地。

鼓鼓在活動上獻唱。（相信音樂提供）

其實在疫情期間，鼓鼓默默就練就了「綠手指」，私下有養護植栽興趣，這次在宜蘭種下屬於自己的1棵樹，他特地取名為「呂小樹」，盼望多年後能成為「呂大樹」，成為守護海岸線防風固沙的英雄。

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當天清晨5點，鼓鼓就起床準備抵達會場，難得看見粉絲現身，他感性表示：「看到很多人都是男朋友、老公開車送來，不得了了、好幸福，粉絲們都跟了我很多年，感覺就像看著大家長大。」

鼓鼓帶領粉絲一起植樹。（相信音樂提供）

活動開始後，鼓鼓更化身「體育股長」，帶領歌迷一起跳起暖身操，他更開玩笑叮嚀粉絲：「種樹需要出力氣，大家一定要動一動，不然很容易受傷，尤其是你們年紀也不小了。」

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