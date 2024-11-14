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娛樂 電視

嚴藝文奪金鐘陷倦怠 揭《影后》創作源頭是「失能」

〔記者李紹綾／台北報導〕謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、黃迪揚主演的Netflix影集《影后》上線一週，迅速衝上LINE TODAY追劇聲量榜第三名， 多數網友感動誇讚有笑有淚，不少人直接預約明年將提名多項金鐘獎。

陳庭妮（前排右起）、楊謹華、林廷憶、謝瓊煖（後排右起）、楊貴媚、曾莞婷在《影后》聯手飆戲。（Netflix提供）陳庭妮（前排右起）、楊謹華、林廷憶、謝瓊煖（後排右起）、楊貴媚、曾莞婷在《影后》聯手飆戲。（Netflix提供）

《影后》剛上線，即在LINE TODAY追劇頻道上引發留言，該劇活靈活現描述台灣演藝圈生態，許多業內人士也肯定猶如真實搬演、揣測哪些是真實事件。包括林廷憶飾演的史艾瑪去試鏡，卻被製作人拿麥克筆畫臉批評；鍾欣凌飾演的經紀人「胖姐」在告別式上不忘發名片拉生意；一個個劇中的故事，都在社群媒體上引發討論。

編導嚴藝文表示，「不是我選擇這個題材，而是這個題材選擇我，因為它就是從我的生命經驗裡面出來的故事，我當演員當20年，然而當演員的這段過程中有很多…感受吧？最關鍵的應該是自己當演員的一個倦怠期，尤其是在拿了所謂的金鐘獎之後，我好像就一路陷到一種滿無奈的狀態之中，會去思考自己還要不要在演員這段路上繼續往下走。所以這次就是，先寫了一個短篇的大綱，有一個女演員在拿獎隔天就失能，可能哭不出來、眼睛長針眼、掉頭髮，我想這就是《影后》最一開始的源頭。」

LINE TODAY追劇聲量榜第一名由朴信惠主演的韓劇《來自地獄的法官》拿下，該劇最終回於11月2日播出，全劇自9月開播所累積的戲劇張力與討論也跟著最終回的釋出引爆，奪下週冠軍。TOP 10最新排名依序為《來自地獄的法官》、《長假》、《影后》、《珠簾玉幕》、《吉伊卡哇》、《永夜星河》、《錦繡安寧》、《正年》、《求婚大作戰》、《夢想飛行GOOD LUCK》。

朴信惠（左）主演《來自地獄的法官》。（Disney+提供）朴信惠（左）主演《來自地獄的法官》。（Disney+提供）

十大排行中，《影后》是唯一台劇，另有3部中國古裝劇《珠簾玉幕》、《永夜星河》、《錦繡安寧》。中國古裝類型向來在串流平台上擁有穩固觀眾群，比例合理；不過，韓劇本期僅有2部入榜；日本作品占最多名額，除了《吉伊卡哇》是動畫，另3部皆為經典日劇舊作，木村拓哉個人包辦2檔。

木村拓哉（右起）、竹野內豐主演《長假》。（friDay影音提供）木村拓哉（右起）、竹野內豐主演《長假》。（friDay影音提供）

在LINE TODAY追劇聲量榜高居第2名的《長假》，就是木村拓哉1996年與山口智子、竹野內豐、松隆子等人主演的現象級電視劇，是他以24歲之姿首次主演的作品，是他成為巨星的開端。他另一部在榜上排名第10的是2003年《夢想飛行GOOD LUCK》，由他與堤真一、柴崎幸、黑木瞳合作。排名第9則是山下智久和長澤雅美2007年主演的《求婚大作戰》。雖然近年韓劇的整體氣勢稍強，但顯然經典日劇仍能吸引大批觀眾擁護。

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