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（影）Joeman堅持不賣！ 比特幣創新高提醒：記住兩個千萬

百萬網紅Joeman。（翻攝自臉書）百萬網紅Joeman。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕隨著川普重返美國總統大位，全球最大加密貨幣「比特幣」昨（13）也突破9萬美元（約新台幣293萬元），外界預期比特幣有望在今年底衝破10萬美元（約新台幣326.78萬元）大關。對投資頗有研究的YouTuber「九妹」Joeman也在社群帳號透過影片說出自己的看法。

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Joeman認為比特幣還有上漲空間，不過，他也強調自己不是推薦大家現在買入。Joeman的比特幣跟他的台積電股票一樣，都曾經歷過大風大浪。Joeman說，他2年前見證過上一個牛市（市場價格向上）的瘋狂與熊市（市場價格向下）的出現，他還說自己當時彷彿有錯失恐懼症，覺得很好賺一定要把錢全部都投進去。

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現在冷靜下來，Joeman除了表示自己不會加倉之外，還提出兩大建議，希望投資者能量力而為，千萬不要All-in（全部投入）、千萬不要開槓桿。

今年初台積電大漲時，Joeman就採取死守策略「一股都沒賣」，並透露自己比特幣也還在「住套房」，如今比特幣創下新高，Joeman還是決定不賣。

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