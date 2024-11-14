NewJeans「要求改正違約行為」 撂話終止合約！公司回應了

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團 NewJeans與母公司HYBE的戰爭尚未平息，她們昨（13）日寄存證信函給經紀公司ADOR，要求公司在14天內改正所有違反合約的行為，其中包含讓前代表閔熙珍恢復職位等條件，若是不接受要求，將與公司解除合約。對此，ADOR今（14）日證實此事，表示正在審查內容，會盡最大努力、明智地解決問題。

韓國女團 NewJeans。（路透社）

據《韓聯社》13日報導，NewJeans已對ADOR下達最後通牒，5名成員都以「個人名義」共同提出「內容證明」文件，也就是在採取法律行動之前，向當事人提出的文件。NewJeans提出多樣要求，其中包括曾對Hanni說出「無視她」的經紀人必須正式道歉、刪除所有未經同意曝光影片與照片資料、解決「專輯銷量問題」對造成NewJeans的損害、解決與「海豚誘拐團」導演申宇錫爭端及恢復下架的作品、保持NewJeans的獨特風格和作品，以及讓閔熙珍回歸等。

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NewJeans表示，ADOR要在14天內修正對她們「專屬契約的重大違法事項」，如果不接受要求，將終止合約關係。她們也強調，對於那些散布謊言並誹謗NewJeans的人，將會嚴厲應對。

NewJeans的成員Hanni，日前現身韓國國會控訴霸凌。（韓聯社）

而ADOR也證實，已收到存證信函，表示目前正在審查並了解具體的要求，「我們會努力、明智地解決問題，並盡全力保持與藝人的長期合作。」此外，ADOR也強調，針對圍繞閔熙珍與NewJeans成員親屬相關的某上市公司的謠言並非屬實。

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