晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

NewJeans「要求改正違約行為」 撂話終止合約！公司回應了

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團 NewJeans與母公司HYBE的戰爭尚未平息，她們昨（13）日寄存證信函給經紀公司ADOR，要求公司在14天內改正所有違反合約的行為，其中包含讓前代表閔熙珍恢復職位等條件，若是不接受要求，將與公司解除合約。對此，ADOR今（14）日證實此事，表示正在審查內容，會盡最大努力、明智地解決問題。

韓國女團 NewJeans。（路透社）韓國女團 NewJeans。（路透社）

據《韓聯社》13日報導，NewJeans已對ADOR下達最後通牒，5名成員都以「個人名義」共同提出「內容證明」文件，也就是在採取法律行動之前，向當事人提出的文件。NewJeans提出多樣要求，其中包括曾對Hanni說出「無視她」的經紀人必須正式道歉、刪除所有未經同意曝光影片與照片資料、解決「專輯銷量問題」對造成NewJeans的損害、解決與「海豚誘拐團」導演申宇錫爭端及恢復下架的作品、保持NewJeans的獨特風格和作品，以及讓閔熙珍回歸等。

NewJeans表示，ADOR要在14天內修正對她們「專屬契約的重大違法事項」，如果不接受要求，將終止合約關係。她們也強調，對於那些散布謊言並誹謗NewJeans的人，將會嚴厲應對。

NewJeans的成員Hanni，日前現身韓國國會控訴霸凌。（韓聯社）NewJeans的成員Hanni，日前現身韓國國會控訴霸凌。（韓聯社）

而ADOR也證實，已收到存證信函，表示目前正在審查並了解具體的要求，「我們會努力、明智地解決問題，並盡全力保持與藝人的長期合作。」此外，ADOR也強調，針對圍繞閔熙珍與NewJeans成員親屬相關的某上市公司的謠言並非屬實。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中