NCC三度開罰中天新聞台共160萬元 法院判撤銷罰單確定

中天新聞台《大政治大爆卦》主持人周玉琴（左）、王又正。（中天提供）

〔記者張文川／台北報導〕中天新聞台5年前因談話性節目來賓批評農委會主委陳吉仲不適任，並透過新聞評論政府登革熱防疫措施、農漁產滯銷，被國家通訊傳播委員會（NCC）以沒有查證等理由，分3次裁罰共160萬元，中天興訟抗罰；台北高等行政法院前年認為NCC這3次裁罰都有問題，判決應撤銷原處分；最高行政法院今（14）駁回NCC上訴，確定撤銷罰單。

資深媒體人謝寒冰。（翻攝自臉書）

中天新聞台於2019年3月28日下午製播《大政治大爆卦》，以「拚外交、農漁產滯銷綠色執政一千零一招：撒錢」為標題，來賓謝寒冰批評陳吉仲「真的是有史以來最不適任的農委會主委」等語，NCC認為謾罵行政機關首長且未經查證，開罰40萬元。

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同年6月19日上午中天新聞播出《中天晨報新聞》，主標題為「驚！登革熱疫區拉警報噴藥惡夢居民心驚」，主播說：「2014年陳菊擔任高雄市長時，爆發了登革熱疫情好嚴重」等語，NCC認為認為是偏頗訊息，開罰60萬元。

第三件則是中天新聞台同年7月1日晚間播出「蔡救印越登革熱年逾8百萬，韓嘆高雄人命不值錢？」新聞，主播說：「蔡英文政府像是一國兩制一樣...為什麼中央不照顧高雄人的生命，難道還比不過印尼和越南嗎？」NCC認為報導偏頗，以不完整資訊誤導民眾的認知及判斷，裁罰60萬元。

中天新聞台與NCC打官司保荷包。（本報資料照）

中天不服，打行政訴訟保荷包。一審北高行（臺北高等行政法院）於2022年12月判決指出，根據中天提供的證據、新聞事實，認為中天播出的內容有相當理由可信為真實，並未違反事實查證原則，且NCC以中天沒有平衡報導作為裁罰理由，無異是將「衛星廣播電視法」的處罰行為態樣，擴張至處罰違反公平原則的行為，因此，3次裁罰都有問題，判決應撤銷原處分。

NCC提出上訴，最高行政法院審理後認為，一審判決已詳細說明認定應撤銷的理由，沒有違誤法令，今日駁回NCC的上訴，全案確定。

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