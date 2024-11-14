（影）美式速食鬆餅堡之亂 網紅卡特、拿拿摳參上

網紅卡特（左）、拿拿摳搶搭美式知名速食連鎖店新品列車。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名美式速食連鎖店在早餐時段開賣「厚鬆餅堡」，一時掀起愛好者排隊，很多人都說「之前在日本超愛吃的」、「台灣終於有了」，同時引發排隊潮。厚鬆餅堡開賣後，許多民眾一大早就開始排隊，且迅速售罄，網路充滿「買不到」的哀嚎聲。網紅卡特、拿拿摳也搶先嘗鮮，兩人都覺得滿好吃的。

網紅卡特滿臉幸福的說，先前到日本玩的時候錯過這款漢堡，現在台灣終於開賣，讓他忍不住手刀去買。卡特表示厚鬆餅堡餅皮圖案可愛，他還同時買了「豬肉蛋厚鬆餅堡」跟「火腿蛋厚鬆餅堡」。

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卡特創造出獨門吃法。（翻攝自IG）

卡特先試吃豬肉蛋厚鬆餅堡，他形容「一個淡淡的蜂蜜鬆餅香，跟豬肉滿福堡差別就在餅皮」並表示個人滿喜歡的。卡特又稱讚「鬆餅堡很濕潤，豬肉跟蜂蜜香融合得很好」他還創造出個人獨門吃法，就是「加薯餅」，這樣滋味會變得更豐富。

接下來，卡特繼續試吃火腿蛋厚鬆餅堡，但是這款的滋味比較強烈，他認為沒有完美融合的感覺，評比下來，卡特偏愛豬肉蛋口味。

拿拿摳認為排隊40分鐘是值得的。（翻攝自IG）

原本就是甜點師的拿拿摳認為豬肉蛋厚鬆餅堡味道不錯，給出「滿好吃的，早餐吃到會很開心」，他覺得肉、蛋的鹹滋味被甜甜的楓糖包裹，就算排隊等40分鐘他也覺得值得。

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