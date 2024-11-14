（影）《影后》TB圈粉無數！李雪「1身分」遭起底 網：超全能

李雪在《影后》飾演TB，大受好評。（資料照，Netflix提供、記者王文麟攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix夯劇《影后》播出後引發熱烈話題，劇中飾演編導TB（唐寶兒）的李雪，更因眼神和細膩的演技，加上女同志的魅力，廣受網友好評，而她的背景也遭起底，除了是名演員，還是舞蹈老師，過去也有在經營手作飾品店。

李雪2018年就曾以《2號球衣》及《亮亮與噴子》拿下金穗獎學生組和一般組的影后，首部電視劇是在《鏡子森林3》中飾演網紅記者邱以琳，如今參演《影后》TB、《愛愛內含光》韓CoCo等，人氣大爆發，不少網友都被她圈粉。

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李雪不只是演員，也是位舞蹈老師。（翻攝自YT）

事實上，李雪畢業於臺北市立大學動態藝術系街舞組，是位街舞老師，曾在《LET'S BATTLE高中街舞大賽》擔任評審並帶來舞蹈表演，這段影片也被網友翻出，而她也曾是合唱團的一員，可以說是全方位藝人，突然受到眾多矚目的李雪，也在社群回應粉絲，靦腆說：「被發現了，謝謝大家。」

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