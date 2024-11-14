晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（影）《影后》TB圈粉無數！李雪「1身分」遭起底 網：超全能

李雪在《影后》飾演TB，大受好評。（資料照，Netflix提供、記者王文麟攝）李雪在《影后》飾演TB，大受好評。（資料照，Netflix提供、記者王文麟攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix夯劇《影后》播出後引發熱烈話題，劇中飾演編導TB（唐寶兒）的李雪，更因眼神和細膩的演技，加上女同志的魅力，廣受網友好評，而她的背景也遭起底，除了是名演員，還是舞蹈老師，過去也有在經營手作飾品店。

李雪2018年就曾以《2號球衣》及《亮亮與噴子》拿下金穗獎學生組和一般組的影后，首部電視劇是在《鏡子森林3》中飾演網紅記者邱以琳，如今參演《影后》TB、《愛愛內含光》韓CoCo等，人氣大爆發，不少網友都被她圈粉。

李雪不只是演員，也是位舞蹈老師。（翻攝自YT）李雪不只是演員，也是位舞蹈老師。（翻攝自YT）

事實上，李雪畢業於臺北市立大學動態藝術系街舞組，是位街舞老師，曾在《LET'S BATTLE高中街舞大賽》擔任評審並帶來舞蹈表演，這段影片也被網友翻出，而她也曾是合唱團的一員，可以說是全方位藝人，突然受到眾多矚目的李雪，也在社群回應粉絲，靦腆說：「被發現了，謝謝大家。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中