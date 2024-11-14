卜學亮揪老搭檔化身菜鳥領隊 邀明星包車「VIP服務」

（左起）郭泓志、姚元浩、卜學亮。（好看娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕好看娛樂今宣布推出新節目《全明星出發吧！》，由卜學亮、姚元浩、郭泓志三人組旅行團，以包車旅遊為概念，邀請明星在旅途中一起深度探訪台灣在地之美。

菜鳥領隊卜學亮分享和另外兩位夥伴畢竟之前合作的經驗，這次各司其職服務明星旅客，由姚元浩擔任司機、自己與郭泓志擔任車長領隊，滿意度做好做滿，尤其為了面子，說學逗唱的本事都會拿出來。在車上的服務還包括遞茶、遞毛巾、與國手級選手按摩舒壓，絕對享有尊榮VIP的超值服務。

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（左起）徐新洋、ANGIE安吉、徐乃麟、郭泓志、姚元浩、卜學亮。（好看娛樂提供）

認真魔人姚元浩本持的初心說：「這次既然要開旅行團，相信製作單位對於人選是慎選過的，三人可以截長補短把事情做好，自己也擔任老司機，守護旅途的安全，希望明星旅行團擁有美好的回憶是我們最終目的。

《全明星出發吧！》首集嘉賓請來徐乃麟、徐新洋父子檔。（好看娛樂提供）

日前《全明星出發吧！》開錄首集邀請到親子檔徐乃麟、徐新洋父子檔與Judy、ANGIE安吉母女檔。明星旅行團安排高雄、屏東三天兩夜的行程，體驗在地行程。對於菜鳥領隊們初體驗，徐乃麟說他們的互動很有火花，「講垃圾話讓旅程歡笑連連，保證觀眾看得也會很開心。」

Judy、ANGIE安吉母女檔。（好看娛樂提供）

另外製作單位透露時ANGIE安吉太誠實在喝下懲罰苦茶時，竟然大聲抗議說：「這明明是咖啡！一點都不苦！」一旁的乃哥大笑：「你一句話就破梗了！讓我前面演喝苦茶，都白演了。」ANGIE安吉竟然理直氣壯說：「原來演藝圈都是騙人的！」

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