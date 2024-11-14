陳庭妮拍戲邀老公的兄弟玩SM 胡宇威認「怪怪的」：這我兄弟耶！

〔記者李紹綾／台北報導〕胡宇威今（14日）擔任按摩椅品牌一日店長，受訪談及老婆陳庭妮近期在影集《影后》的演出受到討論，他笑開懷大讚：「好性感、好棒，我為她驕傲。」陳庭妮戲裡大尺度上演SM手銬情節，胡宇威被問有無在家演練，他笑說：「沒有啦，如果她找我練習，也沒問題。」

胡宇威代言按摩椅。（記者胡舜翔攝）

陳庭妮在《影后》和羅宏正有親密橋段，然而羅宏正昔與胡宇威組「武虎將」，胡宇威表示，老早就知道老婆和兄弟要拍親密戲，他看的很開，認為「這就是演戲，當演員不要CARE那麼多。我會覺得這是妳的職業、妳的工作，不可以阻擋這個不行、那個不行，當機會很難得的時候，若失去的話，會很難過、會記在心裡一輩子。」

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可是當看到片段時，難免覺得怪怪的，胡宇威露出複雜表情說：「心裡就就覺得…這是我兄弟耶！」透露前和羅宏正有見面，「他也不好意思跟我講什麼。」但他發現羅宏正欲言又止，直接點破說：「我知道，沒事。」並稱兩人的兄弟情沒變，笑喊：「不得了了！不OK也只能OK啊！」

胡宇威代言按摩椅。（記者胡舜翔攝）

此外，陳庭妮在《影后》和楊謹華、謝盈萱等人大跳性感舞蹈，胡宇威誇讚跳得很棒，自招在家有和老婆說：「跳一下，我也想看。」結果陳庭妮害羞以「我不要啦！」拒絕，他原本以為會是寶來塢風格的舞蹈，沒想到是偏性感的，眾人也好奇，看完成品給幾分？他放閃說：「10分中的10分，10顆星。」

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