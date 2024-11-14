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篠原涼子16歲兒「摸女生胸部」遭報警！經紀公司證實：已深刻反省

市村正親（左）兒子市村優汰（右）遭控性騷擾。（翻攝自IG）市村正親（左）兒子市村優汰（右）遭控性騷擾。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星篠原涼子與前夫市村正親所生的大兒子「市村優汰」，今年已16歲，不過近日他被指控性騷擾，對外國人女性伸鹹豬手摸胸部，被帶到警局偵訊。經紀公司Horipro也證實了。

據日媒《女性SEVEN》報導，市村優汰於10月30日萬聖節當天，於東京港區裝扮模仿電影角色「小丑」，不料當晚警察就接到一名外國女性報警，稱有人觸摸她的胸部。警方趕到現場後將男子帶回詢問，才發現被指控的對象正是星二代市村優汰。

篠原涼子（左）、兒子市村優汰（右）。（翻攝自IG）篠原涼子（左）、兒子市村優汰（右）。（翻攝自IG）

不過由於他還未成年，所以沒有正式立案，僅口頭警告。所屬經紀公司Horipro回應證實：「這次事件的經過是，他將手搭在走在路上的一對陌生情侶的女生肩上。並沒有飲酒，他已經深刻反省自己的行為。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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