女星交往富商竟淪為小三！ 得知真相崩潰大哭

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星鈴木紗理奈，曾是寫真偶像、歌手，也跨足戲劇，並以代表作《愛美大作戰》爆紅。她於2013年結束一段5年的婚姻，然而她近日被週刊發現新戀情，原先還大方認愛，不料記者告知男方「已婚」後，竟當場嚇得落淚直呼，「不是真的吧！」

鈴木紗理奈爆新戀情，卻被告知男方已婚。（翻攝自IG）

綜合日媒報導，緋聞中的富商是50多歲的企業家，所經營的公司主要從事機器人設計與製造。他與鈴木紗理奈一年前透過熟人介紹認識，且因為有打高爾夫球的共同興趣，雙方關係逐漸親密，並在東京港區的豪宅大樓「半同居」。然而，雙方的共同友人踢爆，男方其實「已婚」，且有孩子，鈴木紗理奈恐成為第三者。

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鈴木紗理奈接受媒體訪問時，她從記者口中得知富商已有老婆，嚇得直呼，「欸！不是真的吧，不是真的吧，不是真的吧，不、不、不是真的吧……。」更當場哽咽淚崩，強調對此完全不知情，絕對不會搞不倫。

對此，鈴木紗理奈的經紀公司回應，「鈴木完全不知情對方已婚，對於此事不會再發表任何聲明，請給她一些空間。」知情人士則透露鈴木紗理奈很受傷，「不再與該男子聯絡。」

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