晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女星交往富商竟淪為小三！ 得知真相崩潰大哭

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星鈴木紗理奈，曾是寫真偶像、歌手，也跨足戲劇，並以代表作《愛美大作戰》爆紅。她於2013年結束一段5年的婚姻，然而她近日被週刊發現新戀情，原先還大方認愛，不料記者告知男方「已婚」後，竟當場嚇得落淚直呼，「不是真的吧！

鈴木紗理奈爆新戀情，卻被告知男方已婚。（翻攝自IG）鈴木紗理奈爆新戀情，卻被告知男方已婚。（翻攝自IG）

綜合日媒報導，緋聞中的富商是50多歲的企業家，所經營的公司主要從事機器人設計與製造。他與鈴木紗理奈一年前透過熟人介紹認識，且因為有打高爾夫球的共同興趣，雙方關係逐漸親密，並在東京港區的豪宅大樓「半同居」。然而，雙方的共同友人踢爆，男方其實「已婚」，且有孩子，鈴木紗理奈恐成為第三者。

鈴木紗理奈接受媒體訪問時，她從記者口中得知富商已有老婆，嚇得直呼，「欸！不是真的吧，不是真的吧，不是真的吧，不、不、不是真的吧……。」更當場哽咽淚崩，強調對此完全不知情，絕對不會搞不倫。

對此，鈴木紗理奈的經紀公司回應，「鈴木完全不知情對方已婚，對於此事不會再發表任何聲明，請給她一些空間。」知情人士則透露鈴木紗理奈很受傷，「不再與該男子聯絡。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中