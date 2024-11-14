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娛樂 最新消息

甜寵劇女神倒追大13歲前夫！意外爆「鈔能力」收買秘辛

〔記者蕭方綺／台北報導〕彭冠英和王楚然領銜主演的甜寵劇《聽說你喜歡我》，講述大學時代的「阮流箏（王楚然 飾演）」暗戀學長「寧至謙（彭冠英 飾演）」，兩人閃婚卻閃離，六年後反倒因為意外展開一段甜蜜的職場戀情。

王楚然（左）在《聽說你喜歡我》劇中大膽倒追13歲年上彭冠英。（愛爾達電視提供）王楚然（左）在《聽說你喜歡我》劇中大膽倒追13歲年上彭冠英。（愛爾達電視提供）

在一次宣傳戲劇的採訪中，彭冠英率先完成隱藏任務，坐在一旁的王楚然則假裝生氣、一度想要負氣結束拍攝，只見彭冠英霸氣隨口說出「把我手機拿來，我給他轉個大紅包」，讓一旁的王楚然忍不住吐槽回說：「怎麼？你想用『鈔能力』收買我？不行，你得用你的嘴巴來收買我。」兩人的互動從戲內甜到戲外。

彭冠英和王楚然兩人的實際年紀相差13歲，被問到相處下來是否會有代溝時，彭冠英說：「沒有，你看我們戲就知道了，也感謝導演和劇組營造了輕鬆的創作氛圍。」另外也有不少觀眾發現彭冠英連續幾部戲的男主角人設都有點「渣」，對此他也認真地表示，「我不擔心這會變成刻板印象，也沒有擔心過播出會被罵，我只考慮角色是否會讓更多人看到，此時此刻我是透過這個角色，來和大家分享人生的某一個狀態。」

《聽說你喜歡我》11月14日起，週一至週五晚間八點在愛爾達影劇台播出。

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