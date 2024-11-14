孫盛希、GX「倫敦」浪漫點燈！王治平組團致敬披頭四

金曲歌后孫盛希。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后孫盛希15日將為了「愛‧Sharing」點燈活動獻唱，今年的聖誕主題城市特別選擇英國倫敦，孫盛希期待表示：「很開心又來到『愛‧Sharing』演出，希望大家都能玩得開心。」

孫盛希將現身台北時代百貨，高雄夢時代則是由首度參與的限定組合GX「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治參加。

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特別的是，今年於台北時代百貨四樓的7-ELEVEN愛的天使館「ROCK OF LION」特別搭建了倫敦知名俱樂部舞台，以英國最重要的音樂指標披頭四作為核心概念，並與環球唱片合作快閃店，獨家銷售美國發行系列的黑膠唱片。

「GX」鼓鼓、蕭秉治將在高雄夢時代點燈。（寬寬整合行銷提供）

在開幕當天，十分瞭解披頭四的音樂人王治平及他的樂團也會參與演出，王治平說道：「The Beatles 是對我音樂之路影響最大的樂隊，特別是Paul McCartney。我從小學接觸西洋音樂就深深被The Beatles 所吸引，後來Paul 在Wings樂隊的創作又讓我更加喜歡他。」對於這次受邀演出，覺得備感榮幸。

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