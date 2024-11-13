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日本工學院來台招生！30名幸運粉絲免費看演唱會

日本工學院演唱會現場照。（日本工學院提供）日本工學院演唱會現場照。（日本工學院提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本工學院音樂學院將來台招生了！官方宣布居住在台灣、17歲至23歲喜歡音樂的學生及年輕人，將於12月7日至Zeppy New Taipei參觀「家入里歐TOUR 2024」首場公演後台，同時欣賞演唱會，共計30個名額。

日本工學院是所綜合型私立專門學校，提供大眾傳播、表演藝術、美術、音樂等領域課程，培養《銀魂》、新《多啦A夢》聲優清水愛、《銀河天使》聲優新谷良子等，包括演唱《我想吃掉你的胰臟》主題曲的樂團Sumika的主唱兼吉他手片岡健太也是出身自工學院。

此次日本工學院招生音樂學院演唱會活動科，以演唱會場館、LIVEHOUSE演唱會硬體工程實務學習為主要核心課程，讓學生學會最先進技能，快速成長為一位專業且優秀的音樂工程人員。

家入里歐下月在台舉辦演唱會。（日本工學院提供）家入里歐下月在台舉辦演唱會。（日本工學院提供）

與日本舉辦各種演唱會活動的HOT STUFF PROMOTION也長期合作， 讓學生參與日本著名音樂祭SUMMER SONIC， FUJI ROCK FESTIVAL以及許多歌手，樂隊的演唱會幕後工作。

此外，這次工學院邀請台灣粉絲參觀「家入里歐」演出後台，家入里歐唱紅《絕對零度》、《為了N》以及天海祐希主演的《女王偵訊室3》等日劇主題曲，嗓音嘹亮別具特色，這次首次在台舉辦個人演唱會，同時發行新專輯《My name》，詳情可洽日本工學院音樂學院官網。

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