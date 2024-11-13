李多慧遭罵「馬路三寶」後首露臉 親吐是否考慮搬家

李多慧代言醫美。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕味全龍韓籍啦啦隊隊員李多慧近期接到君綺醫美精靈針代言，今開心出席記者會，也是她騎車遭指控違規後首露面，不過關於此事她隻字未提，對於是否考慮搬家？也表示目前沒有任何想法。

李多慧代言醫美。（記者胡舜翔攝）

李多慧日前剛結束5天的機車環島，回家後發文淚訴自己騎車時沿路遭跟蹤，最後不忍直接到警局報案，事後跟拍者遭網友挖出是媒體，而該媒體也反咬稱李多慧是馬路三寶，騎車時頻頻違規。她稍早受訪時，被問到是否擔心收到罰單、去警局報案等進度皆被擋下，一旁的翻譯也乖乖聽話，即使媒體用手機翻成韓文給她看也未收到正面回覆，場面一度陷入尷尬，只有在媒體詢問她是否能向粉絲報平安時，用中文直呼：「我真的沒事！繼續加油！好不好？」

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李多慧代言醫美。（記者胡舜翔攝）

南韓醫美盛行，李多慧透露這次接到精靈針代言是她首次接觸醫美，很高興能透過精靈針注射膠原蛋白，讓膚況變得更好，自信說全身上下都很「Real」，就連除毛都是靠自己，因為很怕痛。

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