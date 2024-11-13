《影后》詹懷雲被當「下一個許光漢」！IG衝破萬人 5字吐露心情

〔記者蕭方綺／台北報導〕詹懷雲15歲被導演易智言挖掘，16歲主演電影《行動代號：孫中山》，出道10年，近期因《影后》爆紅，IG短短幾天粉絲數從千破萬，《影后》上線48小時內即直衝Netflix台灣排行榜第一名，連續4天蟬聯台灣排行冠軍，也登上香港、新加坡的每日前十名排行，受訪時被問暴紅滋味？詹懷雲靦腆笑了回：「沒有這麼誇張！」但的確是受寵若驚，被編導嚴藝文說是「下一個許光漢」，詹懷雲坦言「當然很開心」，也把對方當成標竿。

楊謹華（右）和詹懷雲在《影后》中感情戲，讓人看了姨母笑。（Netflix提供）

他和楊謹華劇中感情線讓觀眾直呼「跟著戀愛一次」，問他和楊謹華拍戲有沒有心動時刻，他說自己很喜歡角色「周凡」脆弱的樣子，現實中他喜歡可愛女生，難道像林廷憶演出的「史艾瑪」？他直男回應：「她有點怪怪的。」後來強調這句話是針對角色，並不是在講林廷憶。

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他認為劇中「史艾瑪」非常努力，卻常常落選角色，他其實過往10年演藝路也是如此顛波，好在他心態總能調整好，會想著：「算啦，是你的就是你的，錢不夠用就去咖啡廳打工。」因此他入行後有一度不想演戲，去玩音樂，外型斯文秀氣的他，最愛的是嘻哈饒舌音樂，偶像是瘦子。

此外，詹懷雲劇中年下戀備受注目，戲外，他曾和大2歲的「姊姊型女友」交往，他不覺得年紀是個問題，至於感情現況，幾個月前才跟圈外女友分手，目前單身中。

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