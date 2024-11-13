晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《影后》詹懷雲被當「下一個許光漢」！IG衝破萬人 5字吐露心情

〔記者蕭方綺／台北報導〕詹懷雲15歲被導演易智言挖掘，16歲主演電影《行動代號：孫中山》，出道10年，近期因《影后》爆紅，IG短短幾天粉絲數從千破萬，《影后》上線48小時內即直衝Netflix台灣排行榜第一名，連續4天蟬聯台灣排行冠軍，也登上香港、新加坡的每日前十名排行，受訪時被問暴紅滋味？詹懷雲靦腆笑了回：「沒有這麼誇張！」但的確是受寵若驚，被編導嚴藝文說是「下一個許光漢」，詹懷雲坦言「當然很開心」，也把對方當成標竿。

楊謹華（右）和詹懷雲在《影后》中感情戲，讓人看了姨母笑。（Netflix提供）楊謹華（右）和詹懷雲在《影后》中感情戲，讓人看了姨母笑。（Netflix提供）

他和楊謹華劇中感情線讓觀眾直呼「跟著戀愛一次」，問他和楊謹華拍戲有沒有心動時刻，他說自己很喜歡角色「周凡」脆弱的樣子，現實中他喜歡可愛女生，難道像林廷憶演出的「史艾瑪」？他直男回應：「她有點怪怪的。」後來強調這句話是針對角色，並不是在講林廷憶。

他認為劇中「史艾瑪」非常努力，卻常常落選角色，他其實過往10年演藝路也是如此顛波，好在他心態總能調整好，會想著：「算啦，是你的就是你的，錢不夠用就去咖啡廳打工。」因此他入行後有一度不想演戲，去玩音樂，外型斯文秀氣的他，最愛的是嘻哈饒舌音樂，偶像是瘦子。

此外，詹懷雲劇中年下戀備受注目，戲外，他曾和大2歲的「姊姊型女友」交往，他不覺得年紀是個問題，至於感情現況，幾個月前才跟圈外女友分手，目前單身中。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中