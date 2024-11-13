陳芳語遭囚禁勒脖畫面曝光 控制狂兇手是他

〔記者陽昕翰／台北報導〕李杰明推出新歌《黎明》，力邀陳芳語一起合唱，唱出在愛情裡的控制慾，MV還有囚禁、上手銬和腳鐐等監視橋段，展現情感中極盡病態想要控制對方的慾望。

李杰明詮釋控制狂，一把抓住陳芳語。（陶山音樂提供）

李杰明坦言，自己是100%控制狂，看著外表斯文又紳士的李杰明自爆如此直白的慾望，陳芳語聽了非常驚訝。

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李杰明解釋：「我很篤定的知道控制人是不對的，但我又努力壓抑自己想控制別人、來滿足我壓抑不安的情緒，才會那樣去糾結。」如同歌名《黎明》一樣，黎明之前黑暗、渾沌的感覺，就像情緒極度壓抑後，所釋放出的撕裂感。

對於這次的合作，陳芳語盛讚：「李杰明很害羞，但是非常有想法的一個人，很有實力，不管是填歌詞，還是現場演出的魅力，都很欣賞。」

李杰明推出新歌《黎明》，與陳芳語一起合作。（陶山音樂提供）

在拍攝MV時，陳芳語被囚禁在全白房間，戴上手銬與腳鐐，並被攝影機環繞拍攝著，以精湛演技層層堆疊無辜，抓狂到崩潰的情緒。

陳芳語表示：「在拍的當時，想到被困住卻沒辦法求救的感覺，感受情緒失控、很煩躁、很瘋狂。」

最後MV則是大反轉，李杰明成為被控制囚禁的人，而陳芳語黑化成控制者，象徵「原本的掌控者，最後發現自己也身陷在被控制之中」，展現在愛情裡對另一本強烈控制慾，也會逐漸反噬自己的靈魂。

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