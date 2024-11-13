謝金晶出運啦！秀場後台「闖禍」被嚇哭 豬哥亮卻笑了

〔記者陽昕翰／台北報導〕謝金晶推出新專輯《出運啦》，為了在專輯封面呈現跳躍感，她足登高跟鞋狂跳100下，筋膜炎險復發，忍不住笑說：「有別16蹲，我挑戰出運跳啦！」

謝金晶連續推出3張舞曲專輯，直呼唱跳真的很辛苦，拍MV前必須密集練舞，體力狀態隨時都要保持最佳狀態。

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謝金晶推出舞曲專輯。（豪記唱片提供）

為了練舞，謝金晶時常遍體麟傷，全身無一處倖免，她說：「我常自嘲我很愛自虐，雖然如此，這幾年自從唱跳演出後，體力變得超好，每場演出已經可以應付自如，不再像當初只要唱跳演出後，在舞台上喘氣到無法說話，現在已經可以氣定神閒的受訪。」

這次在拍攝新歌MV時，現場驚喜出現復古遊戲機，讓她想到以前在秀場玩拉霸機時，與父親豬哥亮的難忘回憶。

謝金晶嗨跳新歌《出運啦》。（豪記唱片提供）

謝金晶透露，秀場的後台就有一台水果拉霸遊戲機，「有次好不容易我不用等，就坐上機台玩，怎料一按鈕立即響起中賓果大獎的音樂，瞬間在後台引發不小騷動，大家都驚訝的靠過來看，讓當時年幼的我以為做錯事了，嚇得當場大哭。」

謝金晶看著機器吐出巨量的錢幣，擔心地跟豬哥亮說「遊戲機壞了怎麼辦」，沒想到豬哥亮的反應超開心，「後來老爸每次想到這件往事，就會大笑說我從小就是個幸運星，很開心能再次看到遊戲機的經典畫面，也讓我再次重溫兒時的回憶。」

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