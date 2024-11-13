（影）驚曝女婿陳鑒外頭有小三！余天悲揭時間點：女兒走前就知道

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓、柔柔女兒「小元寶」今（13）日舉辦1歲抓週活動，余天、李亞萍全家都出席，可以看到余天相當開心，久未在媒體前露面的李亞萍氣色也相當不錯．而余天女婿陳鑒涉當詐騙集團「車手頭」，昨判決才出爐，近日余天更上鄭弘儀節目《話時代人物》驚曝陳鑒「外頭有女人」，今被問及此事余天也做出回應。

余天孫女小元寶抓周儀式暨生日派對，左起余天、余祥銓、柔柔、小元寶、李亞萍。（記者潘少棠攝）

余天女婿陳鑒涉當詐騙集團「車手頭」，新北地方法院昨依共同詐欺取財罪、洗錢及組織等罪，判陳二年徒刑，緩刑五年，余天日前才上鄭弘儀節目接受專訪，憶起余苑綺跟陳鑒的這段婚姻，提到余苑綺曾跟他說陳鑒在外面有女人，「要不然怎麼可能每天都是11點過後還不回來，對不對，超過12點，有時候整晚沒有回來，問他去哪裡說去按摩，我這個女兒可憐，自己挑的，自己選的也沒辦法。」不過余天也說女兒臨終前，還請求他不要怪陳鑒。

陳鑒（右）、余苑綺（左）。（資料照）

余天今出席孫女的抓週活動，低調表示陳鑒「外頭有女人」一事，是在余苑綺還沒過世之前，而當媒體再追問時，他隨即擺手打算離場：「好啦，我不講了。」李亞萍則淡淡表示：「事情就過去了。」

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