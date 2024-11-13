出事了！錄音第一天被門重夾 柏霖血流不止傷勢曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕柏霖PoLin出道以來，歌曲都十分受到戲劇歡迎，被譽為「新一代OST王子」，年底他再為影視劇《狂飆人生》演唱片尾曲〈對白〉，柏霖表示，第一次聽到〈對白〉Demo，就覺得愛既卑微又令人著迷，令人小心翼翼又在內心波濤洶湧，也希望透過〈對白〉讓有共感的人，追愛成功。

柏霖。（索尼提供）

他透過半流行、半舞台劇感的歌聲，將劇中角色複雜的心境詮釋得淋漓盡致，時而低聲細語、時而激情澎湃，傳遞他不甘命運擺佈、勇敢逆轉人生的決心。整首歌以鋼琴旋律貫穿始終，搭配木吉他旋律相輔相成，營造出劇中溫暖的情感氛圍。

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柏霖。（索尼提供）

柏霖近來正在努力創作和錄製新專輯中，只是沒想到日前開錄第一天就發生意外，他的手被錄音室的門夾個正著，血流不止，趕緊送急診治療，不過柏霖的心情沒有受影響，還貼心安慰大家不要擔心，工作人員也趕緊說：「第一天就見紅，專輯一定會大賣。」在急診緊急治療後，柏霖表示不用休假，馬上重回錄音室繼續開工，完成當天的錄音工作，他說：「很期待讓大家聽到我的新作品。」

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