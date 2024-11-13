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娛樂 最新消息

李多慧遭跟蹤心生恐懼 警政署長：符合跟騷法要件偵辦中

〔記者李文馨／台北報導〕韓國籍職棒啦啦隊員李多慧日前在新北市三重區疑遭媒體跟拍，10日已向新北婦幼隊報案。國民黨立委洪孟楷今（13）日質詢關切，該案是否符合跟騷要件；警政署長張榮興答詢說，本案符合跟騷法的要件，正在偵辦中；內政部長劉世芳表示，會與交通部觀光署、外交部討論如何向外國人宣導跟騷法。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席報告業務概況。洪孟楷質詢詢問，跟騷法上路2年，目的是嚇阻跟蹤騷擾的犯罪樣態，有無注意到近期一名韓國啦啦隊隊員遭跟蹤？劉世芳回應，李多慧小姐，內政部警政單位已進行追蹤，知道跟騷者疑似為一名女性。

李多慧10日中午現身新北市警察局婦幼隊製作筆錄，說明懷疑遭跟蹤經過。（資料照）李多慧10日中午現身新北市警察局婦幼隊製作筆錄，說明懷疑遭跟蹤經過。（資料照）

洪孟楷表示，男女都有，不只一個；劉世芳則說應，疑似是八卦媒體，也有人提出異議，跟騷法做了一些強制處分，希望有申訴機會，將在跟騷法委員會中進行討論。

洪孟楷認為，該案只是冰山一角，由於李多慧是公眾人物，她開直播大家都有關心，他也詢問，該案是否符合跟騷要件，以及其他女性遇到這樣的狀態可否嚇阻保障。

劉世芳表示，目前有7000多案是警察機關受理，跟騷法從立院三讀通過上路以來，確實達到一定效果；至於是否符合跟騷法要件，她說，「應該由警政機關認定就好，不是我認定。」

警政署長張榮興表示，從開始的發生地延續到最後結果，他覺得應該符合跟騷法，案件也知道對象，正在偵辦中。

洪孟楷提醒，不管是李多慧或任何公眾人物，希望不要有任何人來台灣會心生畏懼，有不好的印象，尤其近期有很多韓國自由行旅客來台，應該加強防範。

劉世芳回應，台灣部分民眾知道有跟騷法，若是外國觀光客來台有這方面困擾，會跟交通部觀光署或外交部討論如何進行宣導，若外國觀光客有困擾也可以跟警政機關投訴。

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