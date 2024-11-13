含金量太高！《海洋奇緣2》3金曲得主合體獻聲

〔記者許世穎／台北報導〕迪士尼賣座動畫新篇章《海洋奇緣2》今（13）日隆重宣布主角群海洋公主「莫娜」、半神人「毛伊」、以及全新大反派「瑪丹姬」，分別由「金曲最佳新人」Makav真愛、「台灣雷鬼唱作人」Matzka、以及「排灣金曲歌后」ABAO阿爆（阿仍仍）3位金曲歌手為中文版獻聲，中文版預告及花絮也同時公開。

迪士尼《海洋奇緣2》今公布3大角色中文版配音陣容。（組合圖，迪士尼提供）

年僅21歲的Makav 真愛今年憑藉首張個人創作專輯，初試啼聲即一舉拿下金曲獎最佳新人、以及最佳原住民語專輯獎，憑藉天籟嗓音勇闖樂壇的黑馬新人不愧其「布農寶藏女孩」的稱號，更是演繹乘風破浪、敢於追夢的海洋公主莫娜的完美人選。

請繼續往下閱讀...

「金曲最佳新人」Makav真愛為《海洋奇緣2》海洋公主「莫娜」獻聲。（迪士尼提供）

首次挑戰迪士尼動畫配音讓Makav 真愛坦言「非常緊張，但獲得迪士尼的青睞簡直是每個女孩的夢想成真」，自《海洋奇緣》第一集回歸配音的Matzka、以及多次獲得金曲獎肯定的阿爆（阿仍仍）則喊話「莫娜根本是為真愛量身訂製的角色！」

「台灣雷鬼唱作人」Matzka再度為《海洋奇緣2》半神人「毛伊」配音。（迪士尼提供）

Matzka繼首集後相隔8年回歸為《海洋奇緣2》配音，相當駕輕就熟，與半神人毛伊同樣擁有魁梧身材、渾厚歌聲、且同樣不失純真性格的Matzka上回首度配音就讓網友直呼「根本是毛伊本人」，如今再度收到邀約，二話不說就答應接下角色，「再次見到毛伊，有種和老朋友重聚的熟悉感」。

《海洋奇緣2》全新大反派「瑪丹姬」由「排灣金曲歌后」ABAO阿爆（阿仍仍）獻聲。（迪士尼提供）

首次挑戰動畫配音的阿爆當年曾與Matzka一起登上網路節目為《海洋奇緣》宣傳，如今合體並為初登場的邪魅反派配音，坦言一開始相當驚訝，「不太確定自己是否能接下這個重責大任」，不過經過了解角色個性、並聽完角色主題曲後，便自信接下邀約。

阿爆表示：「瑪丹姬的個性、樣貌都跟我非常相似，雖然我不是壞人（笑），但你們看了電影後就會理解雖然她是反派，但非常有魅力，絕對會是迪士尼動畫的另一個代表性女反派！」

Matzka也開心喊話「跟兩位好朋友們一起配音非常好玩，就像真的化身《海洋奇緣2》的角色，一起展開新的冒險旅程」。《海洋奇緣2》將於1 1月28日（四）中、英文版同步在台上映。

《海洋奇緣2》中文配音幕後花絮:

https://youtu.be/wVt3mY8mKTs

《海洋奇緣2》中文配音版預告：

https://youtu.be/_ZZ1hyOsi3Y

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法