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娛樂 日韓

宋再臨驟逝遺照曝光！曾上節目親吐：要在葬禮上開香檳

宋再臨突傳出離世消息，享年39歲。（翻攝自IG）宋再臨突傳出離世消息，享年39歲。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星宋再臨出道多年，出演作品包含《擁抱太陽的月亮》、《剩餘公主》、《于氏王后》以及韓綜《我們結婚了》等等，昨（12）日突傳出離世消息，享年39歲。據悉，宋再臨的靈堂已設置完成，家屬也已選好遺照。事實上，宋再臨曾在節目中表示：「希望能在葬禮上開香檳。」如今傳出噩耗讓粉絲悲慟不已。

據韓媒《體育首爾》報導，宋再臨的家屬選了一張他身穿黑色上衣的帥氣照片，靈堂設在汝矣島聖母殯儀館2號室，告別式將在明（14）日中午12點（台灣時間早上11時）舉行。有網友挖出宋再臨2022年曾在節目上被問到，想舉辦怎樣的葬禮？認真回應希望能在葬禮上開香檳，讓葬禮像過節一樣，這是我的遺願之一」。

宋再臨遺照。（翻攝自體育首爾）宋再臨遺照。（翻攝自體育首爾）

據悉，宋再臨是在首爾城東區的某公寓被發現，現場發現疑似遺書的兩張A4紙，警方目前已排除他殺嫌疑，至於遺書內容家屬並沒有公開，詳細死因也未公布。

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