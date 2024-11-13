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娛樂 電視

《影后》閨密決裂「網翻出鬧翻蕭亞軒」！楊謹華出面親回應

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華、謝盈萱主演的Netflix影集《影后》上線後爆紅，編導嚴藝文之前曾二度提到楊謹華戲裡和閨密謝盈萱吵架的戲，以及楊謹華一直講錯謝盈萱劇中角色名「薛亞之」，讓許多網友紛紛聯想起楊謹華和蕭亞軒16年閨密情決裂一事。而楊謹華受訪時先解釋自己拍戲時偶爾會吃螺絲，像是「薛亞之」和蕭亞軒本名是「蕭雅之」僅一字之差，「我常把劇裡《野貓》講成《黑貓》，所以我沒有把它特別放在心上。」

楊謹華。（記者潘少棠攝）楊謹華。（記者潘少棠攝）

至於跟好友吵架變成劇情一部分，楊謹華提到編導嚴藝文確實有找她詳談6小時做演員的田野調查，「但這六小時我們都在分享彼此在工作上的經歷和辛苦，還有拍戲時遇到的狀況，我欲罷不能都在講工作，沒有私生活，情節純屬巧合。」

楊謹華（右）和謝盈萱在《影后》的閨密情是看點之一。（Netflix提供）楊謹華（右）和謝盈萱在《影后》的閨密情是看點之一。（Netflix提供）

然而拍婚禮結束後和好友決裂的戲，被嚴藝文一句話逼哭，楊謹華避重就輕帶過說：「導演很厲害，對演員都有不同的小技巧，可以讓演員快速進入這場戲達到的效果。」接著她把話題帶過，自顧自聊起在遊覽車上告白的戲，她說拍戲前就做了很多準備，沒想到現場導演不斷要求她「再來一次」，她原本以為沒演好，後來導演解釋她沒有做不好，2人也為了「周凡」該有的模樣討論一番。

蕭亞軒。（資料照，華納音樂提供）蕭亞軒。（資料照，華納音樂提供）

其實她不願回應蕭亞軒相關話題，也是不願再消費曾在心中的至交，最後問她拍完戲後，會有和閨密破鏡重圓的感觸嗎？她結巴回道：「所有事情就隨緣吧！」劃下她能給出的祝福句點。

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