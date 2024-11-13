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女兒國小嚇到不敢上學 作家小彤輕鬆化解「危機」

作家小彤目前努力奮戰胰臟癌帶來病痛。（翻攝自小彤臉書）作家小彤目前努力奮戰胰臟癌帶來病痛。（翻攝自小彤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕雲林某國小6日傳出同學間起衝突，家長竟直接闖入校園毆打一名小五男童，致其左腹部挫傷，還出現血尿。校方說明，雙方家長已到校內和談，並達成共識，也會持續關注學生狀況，並適時輔導。

兩性作家小彤也注意到這新聞，12日在臉書發文驚訝很多網友留言力挺爸爸應該給男童教訓，她記起女兒小學一年級時，某天回來一直哭鬧，吵著明天不要去上學。

當時小彤安撫許久才得知，原來校車上一位初中部學姐膝蓋受傷，女兒好奇碰觸學姐傷口紗布，學姐疼痛制止怒道：「明天我會讓妳好看！」得知原委，她安撫女兒：「媽媽明天會去與學姐溝通，妳不要怕。」其實，她當然沒有用「台北彤姐」氣魄去教訓對方。

隔天，小彤上去校車，在學姐座位前蹲了下來說：「真是抱歉，昨天她不懂事碰到您的傷口，請您原諒她，因為她很喜歡您，想親近您啊！」學姐從原本震驚的神態鎮定下來後，輕聲回道：「沒關係，沒什麼事。」危機解除！

小彤說，倘若她也以大欺小，那無異也是一種罷凌，「處理校園霸凌，家長其實可以更柔和理性些，否則只會讓孩子更難在校園立足呀！」

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