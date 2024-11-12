孫生新歡認了！ 媽生D奶自己「升級」成G罩杯

諶多芬（左）近來常與孫生合體拍片。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日頻繁與網紅孫生拍片的「諶多芬」除了流量暴漲之外，也開始有人好奇她究竟是何來頭？諶多芬在2022年代表「金色力量黨」（現已解散）參選台北市港湖區議員，政見為促進「社子島性專區」，可惜最後仍敗選。

天生D罩杯的諶多芬也認了自己曾經「升級」罩杯。

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諶多芬天生就是D罩杯，不過卻有些下垂。（翻攝自IG）

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曾經出過2本寫真集的諶多芬自曝，3年前自己的確做過隆乳手術，把自己原本的D罩杯直接升級成G罩杯。諶多芬說，她照鏡子的時候發現自己胸形略顯下垂，讓她覺得不滿意，所以不但隆乳，也解決了胸型下垂的問題。

諶多芬曾經代表金色力量黨參選議員。（翻攝自IG）

諶多芬最早是展場Show Girl，媽媽在國中時去世，這讓她變得早熟，從小她就知道努力賺錢，最誇張的時候，曾經1個月打4份工，假日在展場還穿高跟鞋，整天站8小時下來，真的很累。

關於外界傳出她和孫生「交情匪淺」，諶多芬表示很嚮往穩定的愛情，且若談戀愛就要「以結婚為前提」交往。

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