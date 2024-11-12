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街頭賽車YTR「飆車自撞亡」 家屬：至少死於最愛

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國紐約一名熱愛街頭賽車的25歲Youtuber「Andre Beadle」安德烈·比德爾於當地時間6日，在皇后區一場街頭賽車比賽中，撞毀自己的BMW跑車，並且不治身亡。對此，他的家屬感嘆，比德爾的生命裡只有汽車，如今死在最愛的事情上。

美國網紅「1Stockf30」在一場街頭賽車中自撞喪生。（翻攝自IG）美國網紅「1Stockf30」在一場街頭賽車中自撞喪生。（翻攝自IG）

綜合外媒報導，6日凌晨，警方接獲通報指有人在高速公路上發生撞車意外，警消到場後，發現現場一群人正在進行街頭賽車，其中一輛BMW跑車疑似因車速過快，失控自撞燈柱，駕駛被拋出車外，急救人員將他送至牙買加醫院醫療中心，搶救無效身亡。

值得注意的是，該名死者竟是知名網紅比德爾，他於社交平台上暱稱為「1Stockf30」，IG有超過23萬名粉絲追蹤，YouTube上也擁有超過5萬人訂閱。他生前經常分享車輛相當的內容，在事故發生前兩天，他才開著心愛的BMW汽車出現在事故現場拍片。

家屬表示，比德爾把大部分時間都花在賽車上，幾個月前才發生嚴重車禍，不過當時他有配戴安全帽，因此保住性命，「能讓他真正心動的就只有賽車，我知道這是一場悲劇，但這真的就是他喜歡做的事。」、「他就喜歡汽車，整天說的都是車子，而他做的也只有車、車、車。」此外，家屬也鼓勵粉絲可以攜帶氣球來紀念這位YouTuber。

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