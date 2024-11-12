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娛樂 音樂

巴大雄「放進去一下下」又失敗！好友看在眼裡 結局讓人笑了

〔記者張釔泠／台北報導〕潘信維推出首張台語全創作專輯《查埔人一首歌》，主打歌〈你的感情路〉，由Matzka和icyball 冰球樂團主唱王昭權共同演唱，潘信維一直想寫一首三個男生合唱的歌曲，記錄男人之間的兄弟情感，當初竟先被Matzka吐槽「有必要嗎？」，但既然兄弟開口了，既使是自己不熟悉的台語歌，Matzka也力挺到底，一起打造男人失戀合唱曲〈你的感情路〉。

巴大雄（左起）、Matzka、王昭權、潘信維。（時刻娛樂提供）巴大雄（左起）、Matzka、王昭權、潘信維。（時刻娛樂提供）

〈你的感情路〉是潘信維在一次兄弟聚會中，一眼發現兄弟的反常，眾好友們瞬間心有靈犀一同陪伴兄弟度過情關，他因此想記錄這份可貴的感情，相約好友Matzka和王昭權合唱，三主唱各自展現不同聲線的溫柔，就像輪流安慰失戀的好友。

MV特別選在1111光棍節上線，邀請彩蛋嘉賓話題歌手巴大雄，打造巴大雄多重宇宙番外篇，延續〈可不可以放進去一下下就好〉和〈最粗的戀人〉MV劇情，一直想放進去一下下的巴大雄，最終仍然未果，潘信維、Matzka、王昭權在酒吧安慰失巴大雄，不料結局意外神展開，跌破大家眼鏡，盡展「男上加男」的幽默感。

巴大雄。（時刻娛樂提供）巴大雄。（時刻娛樂提供）

icyball 冰球樂團主唱王昭權（左起） 、Matzka、潘信維。（時刻娛樂提供）icyball 冰球樂團主唱王昭權（左起） 、Matzka、潘信維。（時刻娛樂提供）

這次發片好友們都相挺，讓他相當感動，拍攝現場想起甘苦，忍不住落下男兒淚，Matzka要他不要想太多，霸氣表示：「做音樂不容易，為你幫忙是應該的！」不過，正當感到溫暖時，Matzka也幽默補充：「以後要記得還喔！」《查埔人一首歌》音樂分享會，11/16下午3點，誠品高雄大遠百店17樓書區中庭、11/23 下午2點30，誠品台中園道店3樓閱讀書區、11/30晚上8點，誠品台北松菸店3F FORUM空間，詳情可洽官方FB/IG粉絲專頁。

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