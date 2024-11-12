高嘉瑜請放心 前立委謝欣霓放棄爭取欣欣董座

外傳前立委高嘉瑜（左）可能接任退輔會系統的欣欣大眾百貨公司董座，也表態更適合的同黨前立委謝欣霓，今（12）日有了新想法。（資料照、翻攝自謝欣霓臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕中央近期陸續佈局國營事業丶官股投資單位首長人事，傳出有意安排前立委高嘉瑜接任退輔會系統的欣欣大眾百貨公司董座，高嘉瑜9日受訪表示無論什麼位置都會全力以赴，但說目前尚未收到任何消息，曾主持年代MUCH台《真情台灣》，昔日問政犀利有「綠營小辣椒」封號的民進黨前立委謝欣霓也在臉書開第一槍說：「如果非要在黨內找百貨公司董事長，應該非我莫屬。」

民進黨雙姝內戰？今（12）日上午，目前正在日本瀨戶內海的謝欣霓，透過臉書發文表示，她前幾天的表態好像引起關注，強調自己不需要爭取什麼董事長，「我只是想要天天生活在百貨公司裡面。」

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謝欣霓為了證明自己所言，特別截圖6日親子對話，內容有知名造型師林葉亭找回84歲失智父親的新聞報導，她淡淡說：「萬一以後我走失，應該就是往百貨公司找就可以了。」

而謝欣霓透露目前人在瀨戶內海，位於日本本州、四國和九州三大島之間的海，環繞該內海的陸地區域被稱為「瀨戶內地方」。

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