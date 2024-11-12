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娛樂 電影

打破影史開片紀錄！《破．地獄》香港3天猛破7904萬

〔記者許世穎／綜合報導〕由香港兩代喜劇泰斗許冠文與黃子華攜手主演的港片《破·地獄》，藉由香港獨有的殯葬儀式探討生死議題，9日在香港上映便以746萬港幣（約台幣3103萬元）登上香港影史港片首日票房冠軍，上映3天更大賣1900萬港幣（約台幣7904萬元）、寫下9大紀錄，相當驚人。

由香港兩代喜劇泰斗許冠文（右）與黃子華攜手主演的港片《破·地獄》，在香港上映寫下影史新紀錄。（華映提供）由香港兩代喜劇泰斗許冠文（右）與黃子華攜手主演的港片《破·地獄》，在香港上映寫下影史新紀錄。（華映提供）

除了許冠文與黃子華，該片主要演員還包括曾入圍香港電影金像獎影后的衛詩雅、曾入圍金馬影帝的朱栢康、金馬獎最佳男配角秦沛、金馬獎最佳女配角金燕玲，去年和今年連兩年角逐金馬影后的鍾雪瑩、入圍去年金馬獎最佳女配角的梁雍婷等實力派演員參與演出，陣容相當強大。

導演陳茂賢透露，因經歷身邊親友接連離去而醞釀這部片誕生，黃子華也表示，拍攝這部片帶給他從影30多年來從未遇過的後座力，更讓他在殺青後主動和原本認定此生不會再見的朋友重聚，是他接演本片極度珍貴的收穫。《破．地獄》將於12月6日在台上映。

《破．地獄》香港上映創9大紀錄:

1. 港片開片日最高票房（746萬港幣）

2. 港片開片日最高入場人次（107,344人）

3. 港片最高開片日累積票房（863萬港幣）

4. 港片開片日最多場次（超越1000場）

5. 港片單日最高入場人次（108,599人）

6. 2024年開片日最高票房（包含外片，746萬港幣）

7. 2024年開片日最高入場人次（包含外片，107,344人）

8. 2024年單日最高票房（包含外片，752萬港幣）

9.2024年單日最高入場人次（包含外片，108,599人）

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