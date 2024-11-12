《影后》心機女背叛勾引樣樣來！陳沂驚爆：不自覺帶入現實中的XXX

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix影集《影后》近期引發熱烈話題，劇中角色「史艾瑪」是新人演員，前期被種種欺負，讓她在心中埋下黑暗種子，抓到機會後逐漸黑化，不僅搶走閨密的角色、換掉經紀人，最後甚至勾引已婚導演，秒變心機女。對此，網紅陳沂也分享觀後感，透露「演藝圈真的很多史艾瑪」。

林廷憶在《影后》中飾演「史艾瑪」，為求上位不擇手段。（資料照，Netflix提供、記者王文麟攝）

陳沂昨（12）日在社群分享看完《影后》的心得，直言這齣戲非常真實地呈現出演藝圈生態，「演藝圈真的就是這樣，有夠真實呈現，每個角色都不自覺帶入現實中的誰誰誰。都還覺得劇本可能怕得罪人，含蓄了。」

請繼續往下閱讀...

陳沂加碼透露，演藝圈真的很多史艾瑪，且她算幸運還有得到機會，「我看過很多背叛然後到處睡，結果睡錯人後來就不見了」，表示史艾瑪還算綠茶中清流的。留言區也吸引許多網友好奇發問，其中有人提出「所以演藝工會會長真的會給女藝人房卡喔？」陳沂則說「金主，但通常是主動敲門投懷送抱的。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法