《餘燼》談白色恐怖「5000則留言吵翻」 鍾孟宏回應了：無法祈求和解

〔記者廖俐惠／綜合報導〕近日電影《餘燼》在社群上發布一則貼文，寫著「在你的記憶裡，什麼是白色恐怖？」引發討論，近5000則留言中充斥著不同聲音，有謾罵，也有聲援支持。導演鍾孟宏攜手演員莫子儀昨天（10日）與觀眾近距離分享電影從製作到完成的心路歷程，面對網路上的攻擊，鍾孟宏坦然表示：「 我只是覺得台灣的歷史是我們想知道的，我無法祈求大家有和解的一天。和解是非常大的志業，但我們可以相互理解；如果理解都無法做到，那至少應該明瞭台灣有這段歷史，這是我們最基本可以做到的事。」

《餘燼》導演鍾孟宏（左）分享莫子儀內心非常堅毅，有一種背負責任、重擔在肩上的樣子，是他心目中角色的不二人選。（本地風光提供）

《餘燼》橫跨半世紀的時空背景與台灣歷史，導演談到製作過程中最困難的是依什麼角度去看台灣的歷史，並強調理解歷史的意義：「我們去了解歷史，不是為了顯得有學問，而是因為唯有知道過去，人們才知道如何往前走。」

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莫子儀在《餘燼》中一人分飾受害者、受害者家屬以及加害者等龐雜角色。（本地風光提供）

導演鍾孟宏於《餘燼》映後分享，如果做不到理解，應該明瞭台灣有這段歷史，這是我們最基本可以做到的事。（本地風光提供）

他也坦言，涉及歷史作品時不可避免會有人談及政治，但在《餘燼》製作中，無論是製作團隊或是演員每個人的背景各異，像是金士傑為外省族群，但在討論劇本或最終呈現成品時，從沒有人提及政治，「我們很小心地走在《餘燼》這條路上。」

莫子儀在《餘燼》中飾演的角色莫聲遠遭槍決的戲碼，選在震撼而壯觀的火炎山拍攝。（本地風光提供）

首次合作的演員莫子儀，是導演鍾孟宏心目中飾演主角的不二人選：「小莫是內心非常堅毅的人，他有一種背負責任、重擔在肩上的樣子，因此這角色覺得非他莫屬。」莫子儀在片中一人分飾受害者、受害者家屬以及加害者等龐雜角色，他表示：「受難者家屬他們心中有多麼無奈，光是好好的活著就需要莫大的努力與力氣，讓自己正向的面對接下來的人生。你要一個人放下、不去恨，聽起來很簡單但實際上真的是太難了，有些受難者甚至說想要恨都不知道要恨誰。」

小薰在《餘燼》中帶著兒子前往認屍的場景，為還原1950年代的氛圍，特別選在歷史建築保存完善的大里菸葉廠拍攝。（本地風光提供）

導演鍾孟宏（左）與演員莫子儀馬不停蹄地前往台中特映會與粉絲見面。（本地風光提供）

電影多處場景在台中取景，劇中「小薰」黃瀞怡帶著兒子前往認屍的場景，為還原1950年代的氛圍，劇組特別選在歷史建築保存完善的大里菸葉廠拍攝；而莫子儀飾演的角色莫聲遠遭槍決的戲碼，則選在震撼而壯觀的火炎山拍攝。談到詮釋角色的感受時，莫子儀分享道：「我覺得莫聲遠是個堅持純粹的人，我相信到現在還是許多人是這樣，堅持自己相信的純粹與公理，無論在哪個時代、哪個社會都一樣，莫聲遠的這一份精神和價值，他會留在莫子儀身上。」

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