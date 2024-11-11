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娛樂 最新消息

《月薪嬌妻》成田凌為戲主動「全身除毛」！來台不怕臭豆腐

成田凌（記者潘少棠攝）成田凌（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕成田凌今（11）攜最新主演日片《雨中的慾情》和女主角中村映里子、森田剛、李杏及監製廚子健介出席金馬影展首映；成田凌說，「聽到電影在金馬1分鐘完售，覺得大家很歡迎我們，開心來台和大家見面。」

聊到《雨》片在嘉義拍攝的花絮，成田凌笑稱當地人對電影拍攝沒興趣，不過很感謝因此沒被打擾，「印象最深的是理髮院旁邊拍戲時，隔壁賣的是臭豆腐，味道非常強烈。」問他是否有吃？成田凌點頭說「嗯嗯，是好吃的」。

成田凌曾演出日劇《月薪嬌妻》、電影《原本以為只是手機掉了》、《愛在末路之境》等多部作品，橫跨渣男到同志等多種類型，這次在《雨中的慾情》變身無名漫畫家，除了瘦身，還為大尺度床戲「全身除毛」。

成田凌（記者潘少棠攝）成田凌（記者潘少棠攝）

談到為電影做的準備，成田凌看了看自己的身體，表示剃光身上所有的毛，解釋「如果角色（漫畫家）給人毛茸茸的感覺，好像有點怪怪的，所以在前期準備就先除毛。」

中村映里子在片中豪放大膽，本人則略顯害羞，她說為了角色神聖又有生命力的形象，很努力健身，保養肌膚，還做精油按摩，「只是每天在台拍攝都很累，結束後都想喝酒，後來發現台灣啤酒超好喝。」《雨中的慾情》12月27日在台上映。

☆飲酒過量，有害健康☆

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