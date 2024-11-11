網紅Yuma二度發聲 承認：我做了不應該做的事

百萬YouTuber夫妻檔Ryu（左）、Yuma。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma最近爆出雙不倫，掀起各界關注。Yuma今（11）稍早二度發聲，坦言自己原本在年底再下決定究竟是想和Ryu繼續下去或者斷開一切退出RyuuuTV。沒想到事情爆發了，她也承認自己做了不應該做的事。

Yuma表示，這次的事情讓很多人擔心、困擾，她感到非常抱歉。她知道出軌的事情被大家知道了，有些粉絲可能會選擇離開，同時她也聽到大家的反應，不過還是有些是想坦白說出來。

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Yuma表示，這次的事情讓很多人擔心、困擾，她感到非常抱歉。（翻攝自IG）

先前Yuma表示有適合的時機，會和Ryu兩人一起向大家解釋，原因是Ryu目前還有工作正在進行中，夫妻倆不想因為家務事造成工作上的困擾。如今很多事都已經被公開了，Yuma認為雖然是他們夫妻倆的家務事，但還是好好地說清楚。

Yuma承認是她先深深傷害了Ryu，「我做了不應該做的事」，因此這一年中都很有罪惡感，同時也覺得自己被判了支持者。當Yuma告訴Ryu考慮要退出頻道並停止公開活動時，Ryu表示:「不需要退出，能出現時出現就好」。兩人經過多次深談，也感覺關係似乎變得緊密。

Yuma（後）承認是她先深深傷害了Ryu。（翻攝自IG）

Yuma承認自己是個軟弱的人，也是先犯錯的人，所以接下來無論發生什麼都必須承受。最近的影片她展現出更多一個人的生活，很多觀眾反應喜歡這樣的影片，但Yuma也不諱言自己也會感到軟弱，無法抵抗這種孤單。

這半年來由於Yuma透露出孤單、寂寞的情緒，所以很多人都覺得「Yuma很可憐」，明白事情真相的她覺得很抱歉，也表示：我不是善良好老婆。

【Yuma全文】

這次的事情，讓我們的關係人還有一直以來支持我們的大家很困擾，擔心，真的很抱歉。

我知道已經有很多情報被公開了，也有不少人因此離開我。

我也看到了大家的反應。

不過在這裡也請讓我最後一次對這件事說些話。

即使在這樣的情況下，還是有說想要支持我的人。我想真誠地向大家說話。

在上一次的我的發文裡，我說過等到能說的時候一定會和Ryu一起向大家解釋。

那是因為還有一些工作在進行中，我們不應該因為個人的事情讓其他人困擾。



我們本來打算工作全部完成後，我們會根據當時的狀況來決定要說什麼。

連我們自己都不知道以後我們會怎麼樣

但我自己有決定的是 如果在今年最後的工作結束之前Ryu的心沒有回來的話，

我就會跟大家說在今年結束時我退出RyuuuTV

雖然到時候我不知道該怎麼向觀眾們說明，但我知道我們總得在某個時候做出一個了結。

本來關於這件事，我認為不需要把所有發生的事情都說出來。

這並不是因為我想隱瞞自己所犯的錯誤，而是因為這是我和Ryu夫妻之間的問題。

但是既然所有的事情都已經公開了，

在這樣的情況下我也是想要好好跟大家說是我先深深傷害了Ryu

我做了不應該做的事。

這一年的時間我都感到罪惡感。

同時，我也感到自己背叛了支持我們的溫柔的觀眾。

在我深深自責的時候，我也考慮過馬上退出RyuuuTV，停止所有公開的活動。

當我把這個想法告訴Ryu時，他卻說「不需要退出，能出現時出現就好」

我們談過很多次，時間慢慢治癒了我們 確實我做錯了，

但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。

我上次在Instagram發文的原因是

那天RyuuuTV的影片留言裡還有最近收到的訊息裡，

對我們的沉默感到疑惑的人越來越多，

我自己判斷應該跟大家說明一下現階段能說的事情。

（文章的內容我有先讓Ryu確認，只是他當時沒有注意到我馬上發布了。）

我看到了很多意見。

我是個軟弱的人。

既然是我先犯錯，那不管之後發生什麼都必須承受。

有時候我能夠堅強。

最近的影片中，我一直一個人去很多地方或是積極地過著一人的時間，

看到這樣的我很多觀眾說喜歡現在的我

但我也有軟弱的時候。

有時候無法忍受這個孤單，

這種感覺也會不自覺地透露在我的Instagram或YouTube內容中。

即使看起來我在鼓勵自己努力增強一個人活下去的力量

但在背後，弱小的自己痛苦地叫喊

讓我忍不住在網路上透露出來

觀眾的大家也許看到我這樣看起來很寂寞的樣子，

開始覺得雖然不知道發生了什麼但想要鼓勵Yuma一下

這些留言也溫暖了我

過去這半年，我一直處在這樣的狀態，然後發生了這次的幾個發文

在大家不知道是我先犯錯的情況下事情變成這樣，一開始很多觀眾站在我這邊。

我在上次的Instagram發文後，發布了三個限時動態

前兩個只是對我那一天發文的補充說明

第三個可能是因為我內心的軟弱，所以才發佈了

我看到他們的貼文後感到生氣，傷心，

我也從心覺得請把事情說明一下，

無法壓抑情緒的狀態就去寫「我也是跟大家一樣的心情」這句話。

結果似乎讓更多人對Ryu產生了負面印象。

我看到很多意見是說 這半年的我的態度讓大家的印象操控，

我是在邊這麼做邊隱瞞自己的過錯。

被大家那麼說也是理所當然的 雖然我從來沒想過要操控印象隱瞞自己的錯

但我透露了孤單寂寞的情緒，結果讓大家覺得「Yuma很可憐」的印象

一直相信並溫暖支持我的大家

知道真相後應該感到驚訝、傷害、憤怒和難過。

我做了這樣的事，讓大家失望，真的很抱歉。

大家對我有著善良好老婆的形象，但我卻不是善良好老婆

自己出軌，給Ryu和我們十年的關係造成了深深的傷害 也辜負了大家的信任。

真的對不起。

本來關於這件事不需要把所有發生的事情都說出來的，但事情變成這樣

這或許是原本我應該接受的懲罰

我想傳達給大家的就這些。

我也知道批評的聲音會繼續，因為我做了該被批評的事。

離開的人會離開 。應該是那樣的。

只是

當一切都被公開後，還願意給我溫暖訊息的那些人

為了讓你們收到我的心意，我寫了這篇文章。

謝謝。真的謝謝你們。

對不起有關這件事一直讓大家讀這麼長很複雜的東西。謝謝看到最後。

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