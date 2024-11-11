前V6森田剛來台拍片「被認出」？本尊親回真相
森田剛（記者潘少棠攝）
〔記者鍾志均／台北報導〕日星森田剛以日片《雨中的慾情》來台參加金馬影展，和男主角成田凌、中村映里子出席今（11）晚金馬首映，正巧夜晚綿綿細雨，森田剛浪漫表示：「可惜今天下雨，不過氛圍很適合這部片，雨中和大家相見蠻好的。」
《雨中的慾情》幾乎全片在台灣嘉義拍攝，森田剛對台灣烤全豬讚不絕口，直說非常好吃；片中他還有個「台灣妻子」李杏，因此有說中文的部分，媒體問他給自己說中文打幾分？他自信給出100分，透露練了很久，但現在幾乎都忘了。
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森田剛（記者潘少棠攝）
森田剛去年來台拍攝，坦言並非一整個月都在嘉義，因行程因素有來回日本幾趟，自爆偷偷從日本帶了梅乾、柴魚片到台灣；雖然台灣劇組便當出了名的好吃，但森田剛表示似乎沒變胖或變瘦。
至於在嘉義是否有被粉絲認出？森田剛想了想，表示「應該是沒有吧」，台灣媒體緩頰說「應該是太害羞，沒有刻意打擾」，讓他笑回：「希望是這樣子。」
李杏（記者潘少棠攝）
片中演出森田剛妻子的李杏表示，當初聽到要和森田剛對戲，對著電話那頭直喊「是V6森田剛嗎？」坦言自己心跳漏一拍，更誇張說「都快死了」，笑稱從小追V6追到不行，又要求翻譯別翻得太細，覺得自己很失控又害羞。《雨中的慾情》12月27日在台上映。
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