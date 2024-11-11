晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前V6森田剛來台拍片「被認出」？本尊親回真相

森田剛（記者潘少棠攝）森田剛（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日星森田剛以日片《雨中的慾情》來台參加金馬影展，和男主角成田凌、中村映里子出席今（11）晚金馬首映，正巧夜晚綿綿細雨，森田剛浪漫表示：「可惜今天下雨，不過氛圍很適合這部片，雨中和大家相見蠻好的。」

《雨中的慾情》幾乎全片在台灣嘉義拍攝，森田剛對台灣烤全豬讚不絕口，直說非常好吃；片中他還有個「台灣妻子」李杏，因此有說中文的部分，媒體問他給自己說中文打幾分？他自信給出100分，透露練了很久，但現在幾乎都忘了。

森田剛（記者潘少棠攝）森田剛（記者潘少棠攝）

森田剛去年來台拍攝，坦言並非一整個月都在嘉義，因行程因素有來回日本幾趟，自爆偷偷從日本帶了梅乾、柴魚片到台灣；雖然台灣劇組便當出了名的好吃，但森田剛表示似乎沒變胖或變瘦。

至於在嘉義是否有被粉絲認出？森田剛想了想，表示「應該是沒有吧」，台灣媒體緩頰說「應該是太害羞，沒有刻意打擾」，讓他笑回：「希望是這樣子。」

李杏（記者潘少棠攝）李杏（記者潘少棠攝）

片中演出森田剛妻子的李杏表示，當初聽到要和森田剛對戲，對著電話那頭直喊「是V6森田剛嗎？」坦言自己心跳漏一拍，更誇張說「都快死了」，笑稱從小追V6追到不行，又要求翻譯別翻得太細，覺得自己很失控又害羞。《雨中的慾情》12月27日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中