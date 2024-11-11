暈眩症才治癒！戴佩妮爆罹病「無法根治」 病情曝光了

戴佩妮演唱會記者會（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后戴佩妮相隔9年再次攻蛋，她罹患眩暈症多年才治癒，沒想到3年前隔離期間又得到耳石脫落症，嚴重時只能坐著睡覺，因為要避免劇烈晃動，未來恐無法在演唱會跳舞。

戴佩妮選在雙十一發行新專輯《雙生火焰》，並宣布明年3月22日重返小巨蛋開唱，今天她舉辦了演唱會記者會，更現場接受點歌，清唱《淡水河邊》、《別再想見我》、《勢在必行》等歌曲。

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戴佩妮演唱會記者會（記者潘少棠攝）

對於重返小巨蛋開唱，戴佩妮透露，最主要的原因是自認9年前的演唱會表現得不夠好，並沒有很享受演唱會，坦言當時低潮了一段時間，相信這次一定會有進步的空間。

而在疫情期間，戴佩妮的身體意外出了狀況，某天在獨自隔離時突然暈眩，「我覺得我完蛋了，又沒有人可以救我。」當時只能靠視訊就診，最後發現罹患耳石脫落症。

戴佩妮形容病發時的慘況，「那時候只要躺下去，感覺就像是船在翻，眩暈的感覺是三百六十度，就是耳朵裡面有個小小的石頭會移位。」每次發病後都要找醫生治療。

戴佩妮演唱會記者會（記者潘少棠攝）

戴佩妮談到：「可能是老天爺的安排，不希望讓我太過動。」更認為這個疾病應該是跟遺傳有關，「我的哥哥最近也發現，而且是很嚴重的，會抱著桶子在吐。」

戴佩妮提到之前去看醫生治療，回家都必須要靠老公攙扶，「醫生說只要發生過一次，之後就會發生第二三四次。」並沒有辦法根治，身體需要避免大動作的搖晃。

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