《催眠麥克風》打破觀影模式！觀眾「主動參與」充滿無限可能

日本首部互動電影《催眠麥克風-Division Rap Battle-》海報。（King Records提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕科技日新月異，電影產業也尋求創新，東京娛樂公司King Records近日正式宣布推出首部日本互動動畫電影《催眠麥克風-Division Rap Battle-》，透過獨特互動模式增強消費者的觀影體驗。

《催眠⿆克⾵》自2017年推出以來，深受全世界廣大粉絲的喜歡，尤其是動漫愛好者；該系列創造現象級熱潮，衍伸各種類型的作品，包括音樂、廣播劇、漫畫、舞台劇、遊戲跟動畫。

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互動電影將玩法新奇感拉滿，打破傳統觀影模式，讓觀眾從被動接受轉變為主動參與，大大提升觀影的趣味性和參與度；影院觀影體驗也因此從客觀欣賞，轉變為一個充滿無限可能的互動娛樂空間。

《催眠⿆克⾵》只要推出LIVE演唱會都讓人興奮不已，台灣也曾「零秒差」現場直播過，令影迷為之瘋狂，紛紛敲碗加開，互動電影版本的推出將引爆台粉期待。

《催眠麥克風》首部劇場版預計2025年2月21日在日本上映，據知觀影者能透過APP即時投票，改變每場放映的發展和結局。

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