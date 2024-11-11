謝盈萱《影后》原型是蕭亞軒？嚴藝文親解「同名」內幕

謝盈萱（左圖左）、楊謹華（左圖右）在《影后》互飆演技，而謝盈萱在劇中名字「薛亞之」意外與蕭亞軒的本名蕭雅之同音。（翻攝自IG、臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持實境節目《老少女奇遇記》，第二季即將在11月17日開播，今（11）日三位主持人出席開播記者會，而由嚴藝文所導的Netflix影集《影后》在開播後引起熱烈討論，其中由謝盈萱飾演的「薛亞之」讓觀眾聯想到了蕭亞軒的本名蕭雅之，今被問及背後關連，嚴藝文也做出回應。

嚴藝文（記者王文麟攝）

蕭亞軒與楊謹華過去關係緊密，還曾被形容兩人像連體嬰般，兩人相知相惜16年，不過卻在2017年傳出決裂，而楊謹華這次在《影后》中也上演與閨密謝盈萱鬧翻戲碼，加上謝盈萱飾演的「薛亞之」，與蕭亞軒的本名「蕭雅之」唸起來只差一個字，不過嚴藝文則強調：「完全沒有關聯。」

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而劇中謝盈萱與楊謹華熱舞橋段，也被網友猜測是否是致敬經典電影《小姐好白》，嚴藝文表示雖然有看過該電影，但並沒有致敬意涵，「那個舞是本來就有編好的，反而是謹華中間有段是即興的。」

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