沈世朋峇里島度蜜月「訂到森林飯店」 小蛇、壁虎鋪滿牆

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》週三（13日）晚間10點播出「蜜月旅行就這樣被你毀了！夫妻旅遊吵不停」，李新透露對沈世朋安排的蜜月行程感到不滿，「他非常倉促選了峇里島，我想說剛結婚不吵架就隨他吧，結果他飯店訂到森林裡去，房間有很多小蛇、壁虎鋪滿牆，我很害怕，但他安排的行程更可怕，都是很硬的戶外活動。」

沈世朋當年峇里島度蜜月訂到森林飯店。（中天提供）

去過峇里島度假的歐漢聲則建議適合女生的在地行程：「一下飛機就先去SPA，晚上穿得漂漂亮亮去餐廳，白天逛街腳酸了就再去SPA，或者也能一起游泳，在陽光下喝香檳。」這套行程果然讓李新聽了很心動：「你很正確！但這麼正確為什麼還會離婚？」犀利的問題讓歐漢聲笑到不知道怎麼接話，而李新不滿峇里島行程其實還有一個原因：「我老公跟前任也去過峇里島。」這話讓沈世朋聽了震驚不已，更好奇老婆怎麼會知道？李新則說：「你電腦都有以前的照片，我偶爾會看。」

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李新對沈世朋安排的蜜月行程感到不滿。（中天提供）

阿虎則抱怨老婆儀太太度蜜月時還沉迷追劇，「一開始我也陪她看，結果看完一部又一部，跟她講話也愛理不理，我在咖啡廳氣到回飯店，她電話也沒打來，我越想越氣又回咖啡廳，很大聲地坐在椅子上，結果她看了我一眼說『走吧』，她根本不知道我離開過，一副好像才過了30秒的樣子。」儀太太則表示自己其實都知道阿虎中途離開，沒打電話關心只是想先讓他冷靜一下。

儀太太提到度蜜月三餐都吃便當讓她很傻眼。（中天提供）

阿虎抱怨老婆儀太太度蜜月時還沉迷追劇。（中天提供）

而儀太太也提到度蜜月三餐都吃便當讓她很傻眼，阿虎則解釋：「我們原本也是要出國度蜜月，但她那時候懷孕，怕萬一有什麼狀況不方便，才選擇先到台東小蜜月，但我還是很擔心她吃到不乾淨的東西。」

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