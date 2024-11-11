曾莞婷演《影后》心累走不出 想息影離不開吐心聲

曾莞婷在《影后》飾演公主病女演員潘茵茵。（翻攝自曾莞婷臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星曾莞婷在《影后》飾演公主病女演員潘茵茵，要求完美主義整形、堅持不演媽，因入戲太深在首映會上忍不住淚崩，更提及一度想退出演藝圈。

今（11）日中午，曾莞婷又在臉書發文透露：「其實潘茵茵一開始不是屬意我，因為太多人避諱這個角色。」

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接著曾莞婷提及：「但我看到了她的內心世界，我是心疼她的，也許是我自己的投射，她為了她最熱愛的舞台全心全意的投入，為了她想要的角色最後放下所有的堅持，最後她的世界只剩下她自己。」

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而在拍完殺青戲時，曾莞婷一度想著：「也許這是我獻給演藝圈最後一場戲。」她亦表示演完這部戲有一度走不出來，覺得有點心累，不知道自己的堅持可以換來什麼，「一度什麼都不想做，要不是前一年就答應的工作緊接而來，我可能就要息影了。」

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但最終沒有離開，曾莞婷表示：「但這也是我跟茵茵最像的一部分，一直喊著要退休，但最離不開的也是自己，也許你會覺得我的戲份不多，但每一場戲我都是用盡生命在演，每天的戲份在我睡前腦海裡至少轉10遍，哪裡做得不好、哪裡可以更好？因為在乎，所以更真實。這就是我要獻給你們也獻給自己的影后。」

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