李多慧遭不明人車尾隨淚灑警局 雙北市長：隱私不應受干擾

蔣萬安指出，李多慧是非常認真努力、充滿正能量的女孩，嚴厲譴責任何違法且跟蹤騷擾的行為。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕中職韓籍啦啦隊女神李多慧在新北市三重疑遭跟蹤騷擾，10日前往婦幼警察隊作筆錄，透露已被不明人車跟拍一段時間，讓她非常害怕難過，更一度淚灑警局。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天（11日）參加捷運萬大中和線首部列車抵台儀式回應，每個人都有保留隱私權利，不應受干擾，嚴厲譴責任何跟騷行為。

蔣萬安表示，前天參加台韓籃球友誼賽才與李多慧碰面，發生這樣的事情，他們嚴厲譴責任何違法且跟蹤騷擾的行爲，她是非常認真努力、充滿正能量的女孩，自己想讓李多慧知道，台灣人都非常喜歡她，也力挺她。

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侯友宜說，李多慧是萬金石馬拉松的代言人，尤其她居住在新北市三重，每個人都有保留隱私的權利，不應該受到任何干擾。所以昨天受理報案後，婦幼隊全力追查跟監的人，依法來辦理。當然也給予李多慧安全的保護，他相信每個人只要受到騷擾、受到任何的挑釁的行為，他們都會做好、採取防護措施。

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