晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李多慧遭不明人車尾隨淚灑警局 雙北市長：隱私不應受干擾

蔣萬安指出，李多慧是非常認真努力、充滿正能量的女孩，嚴厲譴責任何違法且跟蹤騷擾的行為。（記者陳奕劭攝）蔣萬安指出，李多慧是非常認真努力、充滿正能量的女孩，嚴厲譴責任何違法且跟蹤騷擾的行為。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕中職韓籍啦啦隊女神李多慧在新北市三重疑遭跟蹤騷擾，10日前往婦幼警察隊作筆錄，透露已被不明人車跟拍一段時間，讓她非常害怕難過，更一度淚灑警局。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天（11日）參加捷運萬大中和線首部列車抵台儀式回應，每個人都有保留隱私權利，不應受干擾，嚴厲譴責任何跟騷行為。

蔣萬安表示，前天參加台韓籃球友誼賽才與李多慧碰面，發生這樣的事情，他們嚴厲譴責任何違法且跟蹤騷擾的行爲，她是非常認真努力、充滿正能量的女孩，自己想讓李多慧知道，台灣人都非常喜歡她，也力挺她。

侯友宜說，李多慧是萬金石馬拉松的代言人，尤其她居住在新北市三重，每個人都有保留隱私的權利，不應該受到任何干擾。所以昨天受理報案後，婦幼隊全力追查跟監的人，依法來辦理。當然也給予李多慧安全的保護，他相信每個人只要受到騷擾、受到任何的挑釁的行為，他們都會做好、採取防護措施。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中